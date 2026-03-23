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Santiago de Compostela

Familias del CEIP Monte dos Postes se concentran para exigir más profesorado especializado

El centro compostelano alerta de que la dotación actual es insuficiente y reclama más recursos

Martín Campos
23/03/2026 12:39
Madres y padres del alumnado del CEIP Monte dos Postes durante la concentración celebrada este lunes para reclamar más recursos educativos
Madres y padres del alumnado del CEIP Monte dos Postes durante la concentración celebrada este lunes para reclamar más recursos educativos
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El CEIP Monte dos Postes, en Santiago de Compostela, ha denunciado la falta de profesorado especializado para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales, una situación que, según trasladan desde el propio centro, se mantiene desde el inicio del curso sin respuesta por parte de la Consellería de Educación.

Desde el colegio aseguran que llevan meses reclamando la incorporación de profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), sin que hasta el momento se hayan atendido estas demandas. Además, advierten de que las ratios aplicadas actualmente no tienen en cuenta la diversidad real del alumnado, lo que dificulta ofrecer una atención ajustada a cada caso.

Más alumnado con necesidades y menos recursos

El centro señala que en la actualidad cuenta con más alumnado con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, mientras que, de forma paralela, dispone de menos recursos especializados.

En concreto, el CEIP Monte dos Postes cuenta con 1,5 docentes de PT y 1 de AL, una dotación que consideran insuficiente para garantizar una atención adecuada y una inclusión efectiva dentro del aula.

Impacto en el alumnado y el profesorado

Según trasladan desde el colegio, el alumnado presenta necesidades muy diversas, entre las que se incluyen casos de trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad intelectual, discapacidad motora o trastornos graves de conducta y del desarrollo.

Estas situaciones requieren apoyos específicos en ámbitos como la comunicación, la adaptación al currículo, el desarrollo de la autonomía o la intervención en el lenguaje, además de una atención más individualizada.

Desde el centro califican la situación de “muy preocupante”, ya que las horas disponibles no permiten cubrir todas las necesidades. Según explican, esto se traduce en alumnado sin la atención necesaria, profesorado “desbordado y sobrecargado” y un impacto negativo en la calidad educativa del conjunto del centro.

Asimismo, avanzan que continuarán con las movilizaciones para reclamar más recursos humanos, aunque reconocen que tienen pocas expectativas de que se produzcan cambios en lo que resta de curso. El objetivo, señalan, es que el próximo año el centro cuente con los medios necesarios para garantizar una educación inclusiva y de calidad.

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