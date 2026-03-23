El talento compostelano domina la Olimpiada de Química con pleno en el top 6 de la USC

Alumnos participantes en la Olimpiada Gallega de Química Cedida

El talento científico de Santiago de Compostela volvió a quedar patente en la XLIII Olimpiada Gallega de Química, donde cuatro alumnos del Colegio Manuel Peleteiro y dos del IES Plurilingüe Rosalía de Castro ocuparon los seis primeros puestos de la demarcación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

El primer puesto fue para Francisco Moreira Nieto, seguido por su compañero Yang Liu, ambos del Colegio Manuel Peleteiro. El tercer lugar lo obtuvo Brais Novillo Cariñena, del IES Rosalía de Castro, completando el podio que representará a esta demarcación en la fase nacional.

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La clasificación se completó con Adrián Furelos Pose y Adriana Rodríguez Cortiño, del Colegio Manuel Peleteiro, en cuarta y quinta posición, respectivamente, y con María Blanco Iglesias, del IES Rosalía de Castro, en sexto lugar.

Santiago, referente en formación científica

Los resultados refuerzan el papel de Santiago como referente educativo en el ámbito científico, con dos de sus centros copando los primeros puestos en una de las competiciones académicas más relevantes del ámbito químico en Galicia.

La Olimpiada Gallega de Química, considerada la decana de estas pruebas en España, tiene como objetivo fomentar vocaciones científicas y el espíritu investigador entre el alumnado de bachillerato.

En esta edición participaron 218 estudiantes de 41 centros educativos de toda Galicia, una cifra que supone un récord de participación en la historia del certamen. Las pruebas se celebraron de forma simultánea en A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Vigo el pasado 13 de marzo.

Rumbo a la Olimpiada Nacional en Alicante

Los tres primeros clasificados de cada demarcación universitaria acudirán a la XXXIX Olimpiada Española de Química, que se celebrará en la Universidad de Alicante entre el 24 y el 26 de abril.

Desde la organización destacan que esta fase nacional será una oportunidad para poner en valor el talento científico de las nuevas generaciones, subrayando el alto nivel mostrado por los participantes gallegos en esta edición.

Además, todos los alumnos recibirán un diploma de participación, mientras que los mejores clasificados serán reconocidos con galardones acreditativos.