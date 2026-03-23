El polígono del Tambre acoge una nueva exposición colectiva de cuatro reconocidas artistas gallegas

Las cuatro artistas combinan estilos distintos en una muestra marcada por la expresividad Cedida

El Centro Empresarial del Tambre acogerá desde este lunes una nueva propuesta cultural con la inauguración de la exposición del colectivo ARTE 4, integrado por las artistas Carmela Taboada, Carmen Sampedro, J. Jiménez y Lola Sanz.

La muestra abrirá sus puertas el 23 de marzo a las 19.00 horas y podrá visitarse hasta el 9 de abril, en una iniciativa impulsada por la Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET).

El proyecto reúne a cuatro creadoras con trayectorias consolidadas que, pese a contar con lenguajes artísticos propios, apuestan por un trabajo conjunto basado en el diálogo y el respeto mutuo. La exposición ofrece una selección de sus obras más representativas, en las que confluyen estilos y perspectivas diferentes.

Una propuesta basada en la emoción y la diversidad

La muestra destaca por la búsqueda de lenguajes expresivos capaces de transmitir sensaciones, atmósferas y emociones, invitando al espectador a interactuar con las piezas desde una mirada personal.

Cada artista aporta una visión diferenciada, lo que da lugar a un recorrido heterogéneo pero cohesionado. Entre ellas, destaca la obra de Carmela Taboada, de carácter figurativo y con cierta tendencia costumbrista, centrada especialmente en el retrato y la representación de escenas cotidianas.

El conjunto de la exposición pretende generar una experiencia que vaya más allá de la contemplación estética, fomentando una relación directa entre obra y espectador, basada en la reflexión y la emoción.