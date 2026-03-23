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Santiago de Compostela

El Monbus Obradoiro lanza un abono para el tramo final de la temporada con cuatro partidos clave en Sar

El club busca llenar el Multiusos en una fase decisiva con precios desde 9 euros

Eladio Lois
Eladio Lois
23/03/2026 13:37
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El Monbus Obradoiro ha puesto a la venta un abono de final de temporada para los últimos partidos como local en la Primera FEB, con el objetivo de llenar el Multiusos Fontes do Sar en un momento decisivo del curso.

Este nuevo pase permitirá a los aficionados asistir a los cuatro encuentros finales de la fase regular en casa, además de incluir descuentos en la tienda oficial del club.

La competición se detendrá ahora hasta el 10 de abril, cuando el conjunto santiagués afrontará un exigente reto visitando al líder invicto de la liga, el Cajasur Priego de Córdoba

El Arteal encadena su séptima victoria consecutiva y se afianza en la zona alta de la Superdivisión

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Cuatro partidos decisivos en Sar

El abono incluye los enfrentamientos correspondientes a la jornada 28 ante Palencia Baloncesto, la jornada 30 frente a Club Ourense Baloncesto, la jornada 32 contra Movistar Estudiantes y la jornada 34 ante Gipuzkoa Basket, todos ellos con un peso importante en la recta final de la competición.

Desde la entidad compostelana destacan la relevancia de estos partidos para alcanzar los objetivos deportivos en una fase clave de la temporada.

Precios adaptados según zonas y edades

El club ha establecido una estructura de precios adaptada a distintas zonas del pabellón y tramos de edad, con opciones desde los 9 euros para menores en fondo hasta los 90 euros en grada retráctil para adultos.

Tabla de precios de los nuevos abonos de final de temporada del Monbus Obradoiro
Tabla de precios de los nuevos abonos de final de temporada del Monbus Obradoiro
Cedida

En la grada retráctil también se contemplan tarifas específicas para jóvenes, menores y personas con movilidad reducida, con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de aficionados.

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