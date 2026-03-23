El IES Antonio Fraguas convierte la memoria en eje de su Semana Cultural con un amplio programa abierto a la ciudad

El IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela Cedida

El IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela celebrará entre el 24 y el 27 de marzo su IX Semana Cultural, una iniciativa que, bajo el lema ‘Fraguando cultura’, transformará el centro en un espacio de creación, reflexión y participación en torno al concepto de memoria.

La propuesta implicará a todo el alumnado, desde 1º de la ESO hasta 2º de Bacharelato, en un programa que aborda la memoria desde distintas perspectivas: la memoria del barrio, la memoria histórica, social y cultural, así como su dimensión emocional.

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Las jornadas arrancarán el martes 24 de marzo con una mesa redonda protagonizada por exalumnos del centro, centrada en la memoria del propio instituto, y con una exposición sobre la memoria sentimental del barrio de Fontiñas.

Arte, música y pensamiento en un programa diverso

El programa incluye propuestas que combinan distintas disciplinas. Habrá recitales poéticos, música y baile tradicional, y una representación teatral dirigida por la dramaturga Carme Varela junto al alumnado de Artes Escénicas.

También se desarrollarán espectáculos de magia, charlas divulgativas y actividades que abordan distintas realidades sociales, así como la proyección de un documental y una exposición centrada en la figura de Xosé Velo.

La programación incorpora espacios de debate sobre cuestiones actuales, como una mesa redonda sobre memoria, migración y discurso del odio, con participación de personas refugiadas y representantes del Foro Galego da Inmigración.

El programa se completa con actividades sobre incendios forestales, memoria política, talleres artísticos y de igualdad —estos últimos en homenaje a la escritora Begoña Caamaño—, que culminarán con la creación de un mural colectivo en el centro.