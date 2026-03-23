Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El IES Antonio Fraguas convierte la memoria en eje de su Semana Cultural con un amplio programa abierto a la ciudad

El centro compostelano celebrará del 24 al 27 de marzo su IX edición con actividades que combinan arte, reflexión y participación del alumnado

Eladio Lois
Eladio Lois
23/03/2026 06:56
El IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela
El IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela celebrará entre el 24 y el 27 de marzo su IX Semana Cultural, una iniciativa que, bajo el lema ‘Fraguando cultura’, transformará el centro en un espacio de creación, reflexión y participación en torno al concepto de memoria

La propuesta implicará a todo el alumnado, desde 1º de la ESO hasta 2º de Bacharelato, en un programa que aborda la memoria desde distintas perspectivas: la memoria del barrio, la memoria histórica, social y cultural, así como su dimensión emocional.

Real Filharmonía de Galicia, en el hall del Auditorio de Galicia

A Real Filharmonía de Galicia propón un 'Retrato da natureza' con música barroca e inspiración paisaxística

Más información

Las jornadas arrancarán el martes 24 de marzo con una mesa redonda protagonizada por exalumnos del centro, centrada en la memoria del propio instituto, y con una exposición sobre la memoria sentimental del barrio de Fontiñas. 

Arte, música y pensamiento en un programa diverso

El programa incluye propuestas que combinan distintas disciplinas. Habrá recitales poéticos, música y baile tradicional, y una representación teatral dirigida por la dramaturga Carme Varela junto al alumnado de Artes Escénicas.

También se desarrollarán espectáculos de magia, charlas divulgativas y actividades que abordan distintas realidades sociales, así como la proyección de un documental y una exposición centrada en la figura de Xosé Velo. 

La programación incorpora espacios de debate sobre cuestiones actuales, como una mesa redonda sobre memoria, migración y discurso del odio, con participación de personas refugiadas y representantes del Foro Galego da Inmigración.

El programa se completa con actividades sobre incendios forestales, memoria política, talleres artísticos y de igualdad —estos últimos en homenaje a la escritora Begoña Caamaño—, que culminarán con la creación de un mural colectivo en el centro

Inauguración con presencia institucional

La inauguración oficial tendrá lugar el martes 24 de marzo a las 17.05 horas, con la presencia de la alcaldesa de Santiago y representantes municipales, entre ellos la concejala Miriam Louzao, exalumna del instituto, que participará en una de las mesas redondas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Policía da por desarticulados dos puntos de venta de droga en Santiago con la detención de cuatro personas
EP
Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago

Santiago aproba novas licenzas urbanísticas e avala xudicialmente o Rexistro de Soares
Redacción
El titular de Sanidade posa con el grupo participante en la iniciativa de visibilización

El conselleiro de Sanidade apoya a los peregrinos que visibilizan el angioedema familiar
Eladio González Lois
La Xunta visitó este lunes las instalaciones de la empresa

La Xunta y Plexus analizan en Santiago cómo formar y captar talento para el sector tecnológico
Eladio González Lois