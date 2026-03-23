El BNG de Teo convoca una concentración ante el centro de salud de Os Tilos por la falta de personal sanitario

Centro de salud de Os Tilos, donde está convocada la concentración este martes Cedida

El BNG de Teo ha convocado una concentración para este martes, 24 de marzo, a las 11.00 horas, ante el centro de salud de Os Tilos, con el objetivo de denunciar la situación sanitaria que atraviesa el municipio y reclamar mejoras en la atención pública.

La formación nacionalista asegura que la vecindad lleva meses sufriendo incidencias reiteradas en la cobertura de profesionales sanitarios, una situación que, según denuncian, está provocando un aumento de las listas de espera y obligando a muchos pacientes a desplazarse a otros concellos para recibir asistencia.

Falta de planificación y dificultades de acceso

El BNG de Teo apunta directamente a una falta de planificación en la cobertura de personal en los centros de salud del municipio como origen del problema. Esta situación, según explican, dificulta especialmente el acceso a la sanidad pública de colectivos más vulnerables, como personas con enfermedades crónicas o menores.

Desde la formación también alertan de que estas carencias están teniendo un impacto directo en la calidad del servicio sanitario que recibe la población, obligando a reorganizar citas o a buscar alternativas fuera del propio municipio.

Carencias en servicios y retrasos en infraestructuras

Además de la falta de personal, el BNG denuncia la ausencia de determinados servicios sanitarios en los centros de salud de Teo. Según trasladan, actualmente el municipio no dispone de profesionales en áreas como farmacia, odontología, fisioterapia, salud mental o radiología.

A esta situación se suma, según indican, la tardanza en la construcción del nuevo centro de salud, una infraestructura que consideran clave para mejorar la atención sanitaria en el concello.