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Santiago de Compostela

El Arteal encadena su séptima victoria consecutiva y se afianza en la zona alta de la Superdivisión

El conjunto de Santiago remonta ante el Hospitalet (4-2) pese a los problemas físicos de varios jugadores

Redacción
23/03/2026 13:30
La competición se detendrá ahora hasta el 10 de abril, cuando el conjunto santiagués afrontará un exigente reto visitando al líder invicto de la liga, el Cajasur Priego de Córdoba
La competición se detendrá ahora hasta el 10 de abril, cuando el conjunto santiagués afrontará un exigente reto visitando al líder invicto de la liga, el Cajasur Priego de Córdoba
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El Arteal Santiago continúa en estado de gracia. El conjunto compostelano sumó este viernes su séptima victoria consecutiva en la Superdivisión masculina de tenis de mesa tras imponerse por 4-2 al Hospitalet, en un encuentro en el que volvió a demostrar su capacidad de reacción.

El triunfo cobra aún más valor teniendo en cuenta las dificultades físicas con las que afrontaba el equipo, con Humberto afectado por problemas cervicales, Enio con molestias lumbares y Gastón saliendo de un proceso gripal, lo que condicionó el inicio del duelo.

Remontada tras un inicio complicado

El partido comenzó cuesta arriba para el Arteal. Gastón no pudo desplegar su mejor nivel ante el internacional español Norbert Tauler, que se llevó el primer punto con claridad (0-3).

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. Enio igualó el marcador con una actuación sólida frente a Marc Miró, imponiéndose por 3-0 con un juego ofensivo y sin errores.

El tercer duelo, protagonizado por Humberto y el ruso Chernov, fue uno de los más disputados de la tarde. El jugador del Arteal logró imponerse por 3-1 tras varios sets muy igualados, colocando a los compostelanos por delante en el marcador.

Enio decide un duelo clave

Uno de los momentos decisivos llegó en el enfrentamiento entre Enio y Tauler. El jugador del Arteal firmó una remontada de gran nivel, imponiéndose en el quinto set tras un partido de máxima igualdad que se prolongó durante cerca de 50 minutos.

Con el 3-1 en el marcador, el equipo compostelano tenía asegurado al menos el empate. Aunque Gastón cayó ante Chernov en el siguiente punto, el Arteal no dejó escapar la victoria.

Humberto cierra el triunfo y consolida la clasificación

El punto definitivo llegó de la mano de Humberto, que se mostró muy sólido ante Miró. Con un juego dominante y eficaz, se impuso por 3-0 para establecer el 4-2 final y certificar el triunfo compostelano.

Tras esta jornada, el Arteal se mantiene en la segunda posición de la clasificación con 26 puntos, tres por encima del Alicante, aunque con un partido más.

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