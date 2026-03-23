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Santiago de Compostela

Donar sangre en el Tambre tendrá premio: sortean entradas para O Son do Camiño entre los participantes

La unidad móvil de ADOS estará el lunes 23 de marzo en el polígono compostelano durante toda la jornada

Eladio Lois
Eladio Lois
23/03/2026 06:20
Unidad móvil de donación de sangre
Unidad móvil de donación de sangre
Cedida
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El polígono del Tambre acogerá el próximo lunes, 23 de marzo, una nueva jornada de donación de sangre con un aliciente añadido: las personas que participen podrán entrar en el sorteo de entradas para el festival O Son do Camiño. La iniciativa, impulsada por la Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET), contará con la presencia de la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). 

Una jornada de donación con incentivo

El autobús de donación estará ubicado en la explanada de la Asociación Área Empresarial do Tambre, frente a la antigua fábrica de Donut, en horario de 09.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.00 horas. Además, las personas que acudan en coche dispondrán de aparcamiento suficiente junto a la unidad móvil, lo que facilita la participación.

La donación de sangre es un proceso rápido, de apenas 15 a 20 minutos, pero esencial para garantizar la actividad asistencial, tratamientos y operaciones quirúrgicas. Desde la Asociación hacen un llamamiento a empresarios, trabajadores y ciudadanía en general para que se sumen a esta acción solidaria.

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