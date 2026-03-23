Donar sangre en el Tambre tendrá premio: sortean entradas para O Son do Camiño entre los participantes

Unidad móvil de donación de sangre Cedida

El polígono del Tambre acogerá el próximo lunes, 23 de marzo, una nueva jornada de donación de sangre con un aliciente añadido: las personas que participen podrán entrar en el sorteo de entradas para el festival O Son do Camiño. La iniciativa, impulsada por la Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET), contará con la presencia de la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Una jornada de donación con incentivo

El autobús de donación estará ubicado en la explanada de la Asociación Área Empresarial do Tambre, frente a la antigua fábrica de Donut, en horario de 09.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.00 horas. Además, las personas que acudan en coche dispondrán de aparcamiento suficiente junto a la unidad móvil, lo que facilita la participación.

La donación de sangre es un proceso rápido, de apenas 15 a 20 minutos, pero esencial para garantizar la actividad asistencial, tratamientos y operaciones quirúrgicas. Desde la Asociación hacen un llamamiento a empresarios, trabajadores y ciudadanía en general para que se sumen a esta acción solidaria.