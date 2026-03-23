El conselleiro de Sanidade apoya a los peregrinos que visibilizan el angioedema familiar

El titular de Sanidade posa con el grupo participante en la iniciativa de visibilización Xunta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha trasladado este lunes su apoyo a los peregrinos de la Asociación Española de Angioedema Familiar (AEDAF), que han iniciado en Lavacolla la última etapa del Camino de Santiago con el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad rara.

El responsable autonómico, acompañado por la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, saludó a los cerca de 50 participantes en esta iniciativa, que alcanza su quinta edición y busca concienciar a la sociedad sobre esta patología de origen genético.

La peregrinación se enmarca en las acciones previas al Día Mundial del Angioedema Hereditario, que se celebra el 16 de mayo, y pretende difundir el conocimiento sobre una enfermedad caracterizada por episodios recurrentes de inflamación en distintas partes del cuerpo.

Desde la Xunta recuerdan que Galicia cuenta con una Estratexia Galega en Enfermidades Raras 2025-2030, dotada con 400 millones de euros, con la que se busca mejorar el diagnóstico, la atención y el acceso a tratamientos para las personas afectadas.