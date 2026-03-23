Santiago de Compostela

A votación electrónica na USC aforra 5,6 toneladas de CO2 e 25.000 euros nos últimos comicios

O sistema virtual triplica a participación do estudantado e reduce incidencias fronte ao modelo tradicional en papel

Redacción
23/03/2026 06:23
A Universidade de Santiago destaca o impacto ambiental, económico e participativo do voto electrónico nas eleccións celebradas en febreiro e marzo
A Universidade de Santiago destaca o impacto ambiental, económico e participativo do voto electrónico nas eleccións celebradas en febreiro e marzo
Santi Alvite
A comunidade universitaria da USC exerceu o seu dereito ao voto de forma electrónica nos comicios que se desenvolveron os pasados 12 de febreiro (primeira volta) e 11 de marzo (segunda volta). Unha vez finalizados os procesos de votación, estímase que este mecanismo electoral deixou unha importante pegada en termos de sustentabilidade. Así, calcúlase que a votación virtual permitiu aforrar 5,6 toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) en emisións directas e indirectas de gases de efecto invernadoiro A cifra correspóndese co que emite un coche ao percorrer uns 51.000 quilómetros.

Rosa Crujeiras, primeira muller en acceder ao reitorado da USC en máis de cinco séculos de historia da institución.

Entrevista | Rosa Crujeiras: "É relevante ser a primeira reitora, pero máis importante é non ser a última"

Ademais, en termos económicos, o aforro entre a realización da votación electrónica e a votación en urna, considerando os costes fixos e operativos para cadansúa tipoloxía, estimase nuns 25.000 euros. Para facer o cálculo económico da votación en urna fíxose unha proxección dos costes da última elección en papel, facendo a correspondente actualización de prezos. Asemade, cómpre recordar que o números de mesas situábase nas 180.

Dende a USC, salientan que “a repercusión social foi clara e contundente”. O nivel de participación “acadou valores notables, sendo no caso do estudantado case tres veces superior aos datos obtidos para o sistema da urna en papel”. Outro dos aspectos destacables foi a facilidade da votación —dende calquera dispositivo electrónico en apenas nuns minutos— e factibilidade —calquera lugar no que existise cobertura—.

Maite Flores, candidata a rectora de la USC

Entrevista | Maite Flores: "Quedei moi sorprendida, esperaba máis elegancia dalgunhas compañeiras durante a campaña"

De feito, durante a xornada electoral tívose que informar que a hora de votación era a referente á zona horaria GMT (Greenwich Mean Time, o estándar de tempo base -UTC+0 usado para fixar a hora mundial dende o observatorio de Londres sen axustes estacionais), pois diversos membros da comunidade universitaria estaban a votar dende enclaves xeográficos continentais diferentes. A isto teríaselle que sumar a repercusión mediática obtida cos avances de participación por sector e circunscrición recollida por moitos medios de comunicación ao longo da xornada electoral. Asemade, o número de incidencias foi un 70% inferior ao das votacións clásicas.

