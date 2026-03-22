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Santiago de Compostela

Una persona sufre un infarto en la carrera 'Os 10.000 peregrinos'

Ep
22/03/2026 13:51
Carrera de San Silvestre en Santiago
Imagen de archivo de una carrera en Santiago
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Evacuada una persona tras sufrir un infarto en la carrera 'Os 10.000 peregrinos' de Santiago de Compostela. El hombre fue trasladado con vida al Hospital Clínico en ambulancia.

Tal y como han confirmado fuentes municipales, llegando a la Praza do Obradoiro -meta de la carrera-, el hombre sufrió un infarto y tuvo que ser evacuado. En el momento de ser trasladado iba consciente.

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'Os 10.000 peregrinos' es una carrera con dos modalidades, la de 5 kilómetros y la de 10, organizada por la Diputación de A Coruña, que discurre por la capital gallega.

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