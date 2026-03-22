Una persona sufre un infarto en la carrera 'Os 10.000 peregrinos'

Imagen de archivo de una carrera en Santiago

Evacuada una persona tras sufrir un infarto en la carrera 'Os 10.000 peregrinos' de Santiago de Compostela. El hombre fue trasladado con vida al Hospital Clínico en ambulancia.

Tal y como han confirmado fuentes municipales, llegando a la Praza do Obradoiro -meta de la carrera-, el hombre sufrió un infarto y tuvo que ser evacuado. En el momento de ser trasladado iba consciente.

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'Os 10.000 peregrinos' es una carrera con dos modalidades, la de 5 kilómetros y la de 10, organizada por la Diputación de A Coruña, que discurre por la capital gallega.