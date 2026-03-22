La Policía intervino 250 dosis de cocaína en el operativo antidroga de Santiago que se saldó con cuatro detenidos

La Policía Nacional ha intervenido un total de 250 dosis de cocaína y una cantidad "algo menor" de hachís en el operativo contra el tráfico de drogas que efectuó el pasado viernes en dos pisos de Santiago y que se saldó con cuatro detenidos, que siguen investigados pese a haber quedado en libertad.

Según han informado fuentes policiales, uno de los inmuebles se encuentra en la rúa de Alfredo Brañas, en el Ensanche compostelano, y el otro está ubicado en el barrio de Vistalegre. El primero de ellos funcionaba como punto de venta y consumo, mientras que el segundo únicamente operaba para la venta de estupefacientes.

En libertad e investigados los cuatro detenidos en el operativo antidroga de Santiago Más información

Además de las sustancias, los agentes también han incautado 2.000 euros en moneda fraccionada, una báscula para pesar las dosis, dos cuchillos de monte, un machete, un fusil simulado y una escopeta de perdigones.

Esta información ha trascendido después de que la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago levantase el secreto de las actuaciones decretado inicialmente. En la mañana del sábado, las cuatro personas detenidas pasaron a disposición judicial y fueron puestas en libertad.

Con todo, siguen investigadas por un delito de tráfico de drogas, de usurpación de bienes inmuebles y de tenencia ilícita de armas. Además, la magistrada ha impuesto la obligación del desalojo inmediato de las viviendas ocupadas.