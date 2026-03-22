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Santiago de Compostela

La Policía intervino 250 dosis de cocaína en el operativo antidroga de Santiago que se saldó con cuatro detenidos

Ep
22/03/2026 13:55
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La Policía Nacional ha intervenido un total de 250 dosis de cocaína y una cantidad "algo menor" de hachís en el operativo contra el tráfico de drogas que efectuó el pasado viernes en dos pisos de Santiago y que se saldó con cuatro detenidos, que siguen investigados pese a haber quedado en libertad.

Según han informado fuentes policiales, uno de los inmuebles se encuentra en la rúa de Alfredo Brañas, en el Ensanche compostelano, y el otro está ubicado en el barrio de Vistalegre. El primero de ellos funcionaba como punto de venta y consumo, mientras que el segundo únicamente operaba para la venta de estupefacientes.

En libertad e investigados los cuatro detenidos en el operativo antidroga de Santiago

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Además de las sustancias, los agentes también han incautado 2.000 euros en moneda fraccionada, una báscula para pesar las dosis, dos cuchillos de monte, un machete, un fusil simulado y una escopeta de perdigones.

Esta información ha trascendido después de que la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago levantase el secreto de las actuaciones decretado inicialmente. En la mañana del sábado, las cuatro personas detenidas pasaron a disposición judicial y fueron puestas en libertad.

Con todo, siguen investigadas por un delito de tráfico de drogas, de usurpación de bienes inmuebles y de tenencia ilícita de armas. Además, la magistrada ha impuesto la obligación del desalojo inmediato de las viviendas ocupadas.

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