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Santiago de Compostela

En libertad e investigados los cuatro detenidos en el operativo antidroga de Santiago

Efe
21/03/2026 19:25
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha decretado libertad para las cuatro personas que fueron detenidas este viernes en un operativo contra el tráfico de drogas en 'narcopisos' del Ensanche de Santiago de Compostela, aunque continúan siendo investigadas.

Según ha precisado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, estas personas están siendo investigadas por un delito de tráfico de drogas, usurpación de bienes inmuebles y tenencia ilícita de armas.

Los arrestados, que han pasado esta mañana a disposición judicial, tienen además la obligación de desalojo inmediato de las viviendas ocupadas.

El operativo policial del viernes se desarrolló en inmuebles que supuestamente operaban como punto de venta de droga y se ha iniciado tras una serie de denuncias vecinales en el centro de la ciudad.

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