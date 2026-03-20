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Santiago de Compostela

Una visita guiada con la artista Cristina Corral acercará ‘Las chicas de Eli’ al público

La actividad tendrá lugar en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés este viernes a las 19.00 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
20/03/2026 06:12
Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés donde se puede visitar la exposición
Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés donde se puede visitar la exposición
Cedida
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El Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá este viernes, 20 de marzo, una visita guiada a la exposición ‘Las chicas de Eli’, una muestra de la artista gallega Cristina Corral que invita a reflexionar sobre la sensibilidad, la emoción y la fuerza de las mujeres a través de la acuarela. 

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La actividad se desarrollará entre las 19.00 y las 20.00 horas y estará conducida por la propia Cristina Corral, que ofrecerá a los asistentes una aproximación directa a las obras y al proceso creativo que hay detrás de cada pieza.

La visita permitirá profundizar en el significado de una exposición que forma parte de la programación vinculada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

La muestra reúne más de veinte retratos femeninos, realizados en acuarela, que exploran distintas realidades y emociones vinculadas al universo femenino. Cada obra va más allá de lo estético y se conecta con historias o causas concretas, como la violencia de género, la infancia marcada por la guerra, la discriminación, el acoso escolar o el homenaje a las abuelas.

A través de estas piezas, la artista construye un relato visual que combina lo íntimo con lo social, reflejando diferentes experiencias compartidas por mujeres en distintos contextos. 

Una trayectoria reciente en el arte

Cocinera y pastelera de profesión, Cristina Corral dio el salto al ámbito artístico hace apenas tres años, desarrollando un estilo propio a partir del reto creativo '#mischicasconeli', impulsado junto a la ilustradora Eli Notario.

Desde entonces, ha consolidado un lenguaje basado en la acuarela como herramienta expresiva, con un enfoque delicado y profundamente emocional

Exposición abierta hasta final de mes

‘Las chicas de Eli’ podrá visitarse en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago hasta el 31 de marzo, en horario de 10.00 a 22.00 horas, con entrada libre. La propuesta ofrece al público compostelano una oportunidad para acercarse a una obra que combina arte y reflexión en torno a la identidad y la experiencia femenina.

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