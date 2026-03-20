Un equipo de Dereito da USC, finalista no I Moot Court Laboral
Os estudantes composteláns competirán en Madrid entre o 21 e o 24 de abril tras superar a fase escrita cun caso práctico avaliado por expertos
O equipo da Universidade de Santiago de Compostela formado polos estudantes do Grao en Dereito Lucía Puga Silva, Lucía Rodríguez Lema, David Sandá Ojea e Raquel Soto Sánchez acaba de clasificarse para a fase oral da primeira edición do Moot Court Laboral, unha competición universitaria que simula xuízos reais.
Cos docentes da Facultade de Dereito Yolanda Maneiro Vázquez e José María Miranda Boto como adestradores, o equipo da USC foi seleccionado nesta primeira fase por un tribunal que examinou de maneira anónima os mais de 50 escritos presentados.
O Moot Court de Dereito Laboral organízano as Universidades Complutense, Autónoma de Madrid, Carlos III e Rey Juan Carlos, co apoio dos despachos profesionais Sagardoy, Cuatrecasas, EY e Maio. Busca promover a formación práctica mediante un caso realista cunha fase escrita e outra oral, avaliadas por especialistas, ofrecendo ao estudantado unha experiencia inmersiva e formativa.
A organización destacou o alto nivel das contribucións, o que fixo especialmente complexa a decisión final. Unha vez desanonimizados os traballos e aplicada a regra dunha única representación por universidade, o equipo da USC figura entre os oito clasificados para a fase oral, xunto cos das universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense, Jaén, Rey Juan Carlos e Rovira i Virgili.
A fase oral celebrarase en Madrid entre o 21 e o 24 de abril. A sesión de apertura terá lugar na Escola de Práctica Xurídica da Universidade Complutense de Madrid, mentres que os cuartos de final se disputarán o día 22 nas sedes dos despachos colaboradores; as semifinais, o día 23 na Sala do Social da Audiencia Nacional; e a final o 24.