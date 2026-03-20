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Santiago de Compostela

Tres estudiantes gallegos brillan en la Olimpiada Matemática Española

Pablo París, del IES Rosalía de Castro, representó a la capital gallega

Eladio Lois
Eladio Lois
20/03/2026 12:51
Los tres alumnos gallegos fueron recibidos por el conselleiro de Educación
Los tres alumnos gallegos fueron recibidos por el conselleiro de Educación
Xunta
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Galicia vuelve a destacar en el ámbito académico con los resultados obtenidos en la fase nacional de la LXII Olimpiada Matemática Española, celebrada la pasada semana en Madrid. Tres estudiantes gallegos formaron parte del equipo autonómico, logrando situarse entre los mejores del país en una de las competiciones más exigentes del calendario educativo.

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Entre ellos, Pablo Freire, alumno de 1º de Bacharelato del IES As Lagoas de Ourense, se alzó con la medalla de oro por segundo año consecutivo, lo que le permitirá formar parte del equipo español que competirá en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que tendrá lugar en Shanghái el próximo mes de julio.

Por su parte, Liss Marian Estévez, estudiante del IES Monte das Moas de A Coruña, obtuvo la medalla de plata en la clasificación general y el oro en la categoría femenina, lo que le abre la puerta a representar a España en el campeonato europeo femenino que se celebrará en Burdeos en abril.

El equipo gallego se completó con la participación de Pablo París, del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, quien representó a la capital gallega al acceder a la fase nacional tras lograr el tercer puesto en la fase autonómica.

Reconocimiento al talento y al esfuerzo

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, recibió a los tres estudiantes y destacó su trabajo, señalando que son “un orgullo” para Galicia y un ejemplo del nivel académico que se alcanza en los centros educativos de la comunidad.

Durante el encuentro, el titular de Educación puso en valor las iniciativas impulsadas para reforzar la enseñanza de las matemáticas, en el marco del Plan MEGA de mejora educativa, orientado a fomentar las competencias clave y avanzar hacia un sistema más personalizado, inclusivo y diverso.

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