Santiago y Ribeira registran siete infracciones en un operativo contra el consumo de alcohol en menores

El operativo se centró en vigilar la venta de alcohol a menores y en supervisar establecimientos y zonas de ocio frecuentadas por jóvenes Paolo Bendandi

Agentes de la jefatura de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia en Santiago de Compostela llevaron a cabo los pasados 12 y 13 de marzo dispositivos de prevención de consumo de alcohol por menores de edad en Santiago de Compostela y Ribeira. Como resultado de las 27 inspecciones hechas, los agentes levantaron siete actas de infracción.

El dispositivo se enmarca en las actuaciones para velar por el cumplimiento de la Ley 6/2025, con el objetivo de prevenir la venta y el suministro a menores de edad. De las siete actas de infracciones registradas, seis corresponden a establecimientos por incumplir esta norma o la Ley reguladora de los juegos de Galicia, y una de ellas a un menor de edad.

La actividad de los agentes se centra sobre todo en tareas de inspección a locales y control y vigilancia de las zonas de ocio frecuentadas por menores de edad. Los objetivos pasan por conseguir que los establecimientos se ajusten a la normativa en materia de alcohol y tabaco, pero también que los menores de edad adopten pautas de conducta saludables, evitando el consumo de estos productos a edades tempranas por las importantes repercusiones para la salud que tienen estos consumos en la juventud.