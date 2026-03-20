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Santiago de Compostela

Santiago y Ribeira registran siete infracciones en un operativo contra el consumo de alcohol en menores

La Policía Autonómica realizó 27 inspecciones en locales de ocio dentro de un dispositivo de control del cumplimiento de la normativa

Agencias
20/03/2026 16:22
El operativo se centró en vigilar la venta de alcohol a menores y en supervisar establecimientos y zonas de ocio frecuentadas por jóvenes
El operativo se centró en vigilar la venta de alcohol a menores y en supervisar establecimientos y zonas de ocio frecuentadas por jóvenes
Paolo Bendandi
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Agentes de la jefatura de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia en Santiago de Compostela llevaron a cabo los pasados 12 y 13 de marzo dispositivos de prevención de consumo de alcohol por menores de edad en Santiago de Compostela y Ribeira. Como resultado de las 27 inspecciones hechas, los agentes levantaron siete actas de infracción.

El dispositivo se enmarca en las actuaciones para velar por el cumplimiento de la Ley 6/2025, con el objetivo de prevenir la venta y el suministro a menores de edad. De las siete actas de infracciones registradas, seis corresponden a establecimientos por incumplir esta norma o la Ley reguladora de los juegos de Galicia, y una de ellas a un menor de edad.

La actividad de los agentes se centra sobre todo en tareas de inspección a locales y control y vigilancia de las zonas de ocio frecuentadas por menores de edad. Los objetivos pasan por conseguir que los establecimientos se ajusten a la normativa en materia de alcohol y tabaco, pero también que los menores de edad adopten pautas de conducta saludables, evitando el consumo de estos productos a edades tempranas por las importantes repercusiones para la salud que tienen estos consumos en la juventud.

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