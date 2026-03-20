Santiago de Compostela

Santiago, unha das tres cidades españolas que acollerá a exposición ‘Voces do Pacífico’ con pezas do British Museum

A mostra abrirá o 4 de xuño no Museo Centro Gaiás e combinará obxectos históricos e obras contemporáneas das culturas oceánicas

Adriana Quesada
20/03/2026 16:24
A exposición inclúe máis de 200 obxectos que exploran a diversidade cultural, artística e espiritual de Polinesia, Melanesia e Micronesia
Cidade da Cultura
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O 4 de xuño chegará ao Museo Centro Gaiás a exposición 'Voces do Pacífico' que reúne máis de 200 obxectos procedentes das coleccións do British Museum. A exposición propón un achegamento ás culturas do Pacífico situando os seus pobos no centro do discurso expositivo, poñendo en valor tanto pezas históricas como un conxunto significativo de obras de artistas contemporáneos oceánicos que reinterpretan e manteñen vivas as tradicións ancestrais. 

Co obxectivo de avanzar na organización da mostra, a directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, vén de participar en Londres nunha reunión de traballo no British Museum. Desta forma, Santiago será un dos tres destinos de España, xunto a Madrid e Barcelona, nos que se poderá visitar esta escolma de obxectos históricos e obras de arte que exploran a riqueza do océano máis grande do mundo. 

A mostra estrutúrase en sete ámbitos temáticos que permiten afondar na diversidade cultural, artística e espiritual de Polinesia, Melanesia e Micronesia, abordando prácticas como o tecido, a danza, o tallado, a navegación ou as loitas polo territorio e os recursos.

Ao longo do percorrido, a exposición preséntase como un convite á reflexión e á acción, salientando a creatividade, a innovación e a resiliencia que caracterizan estas comunidades. Desde unha perspectiva contemporánea, o discurso establece unha conexión directa cos retos globais actuais, especialmente co impacto do cambio climático, que ameaza de forma crítica a supervivencia de moitas illas do Pacífico debido á subida do nivel do mar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

