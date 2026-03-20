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Santiago de Compostela

Santiago se mira a sí misma en ‘A alma de Compostela’: acuarela y fotografía para reinterpretar la ciudad

La Casa do Cabido acoge desde este viernes una exposición gratuita que explora la memoria y el paisaje urbano a través del arte

Eladio Lois
Eladio Lois
20/03/2026 06:26
Exterior de la Casa do Cabido
Exterior de la Casa do Cabido
Turismo de Santiago
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La Casa do Cabido, en la Praza de Praterías, acogerá este viernes 20 de marzo a las 13.00 horas la inauguración de la exposición ‘A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía’, una propuesta artística que invita a redescubrir la ciudad desde una mirada sensible y contemporánea. 

La muestra, que podrá visitarse de forma gratuita, forma parte del Proxecto Compostela, una investigación visual desarrollada por el colectivo LUCET.

A través de sus obras, los artistas plantean una lectura de Santiago como paisaje cultural, construido a lo largo del tiempo mediante la interacción entre el espacio, la historia y las personas que lo habitan.

La acuarela ocupa un lugar central en la exposición, combinada con la fotografía para ofrecer distintas aproximaciones a la memoria y la experiencia urbana.

El acto contará con la presencia de la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín, junto al gerente del organismo, José Antonio Domínguez, el responsable de exposiciones, Juan Conde, y miembros del colectivo LUCET.

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