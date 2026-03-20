Santiago, entre las ciudades con más cocaína detectada en aguas residuales de España: ya es la tercera del ranking

Santiago de Compostela ha escalado posiciones de forma notable en el mapa internacional de la cocaína detectada en aguas residuales. Los datos de 2025 de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas sitúan a la capital gallega como la tercera ciudad de España, con una media diaria de alrededor de 1.000 miligramos por cada 1.000 habitantes y día (mg/1.000 hab/día) del principal metabolito de esta droga.

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El dato sitúa a la ciudad solo por detrás de Lleida (en torno a 1.400 mg/1.000 hab/día) y Granada (unos 1.200), y por delante de Barcelona (cerca de 1.000), Castellón (alrededor de 700) y Valencia (unos 400).

Además, Santiago ocupa aproximadamente el puesto 11 en Europa dentro de la muestra analizada y en torno al 13 a nivel global, superando a ciudades como Lisboa, Berlín, Copenhague o Milán, aunque aún por detrás de grandes focos como Ámsterdam, Amberes o Zúrich.

Un aumento cercano al 70 % en un año

La comparación con 2024 refleja un incremento muy acusado. Entonces, Santiago registraba una media diaria de unos 600 mg/1.000 hab/día, que en 2025 pasa a situarse en torno a 1.000.

El aumento es de casi un 70 %, con un crecimiento especialmente fuerte en fin de semana, cuando los valores pasan de unos 650 a cerca de 1.200 mg/1.000 hab/día, lo que supone un incremento de alrededor del 80 %.

Este repunte también se refleja en los picos de consumo: los fines de semana pasan de cifras cercanas a 700-800 a niveles de 1.400-1.500 mg/1.000 hab/día.

En términos comparativos, Santiago pasa de situarse en torno al puesto 20-25 en Europa en 2024 a aproximarse al top 10 en 2025, con una subida de más de diez posiciones.

Qué significa realmente este dato

El indicador no mide directamente el número de consumidores, sino la cantidad total de residuos de cocaína detectados en las aguas residuales, normalizada por población. Es una herramienta útil para observar tendencias y comparar ciudades, pero no permite saber cuántas personas consumen ni en qué cantidad individual.

Aun así, la lectura es clara: Santiago ha empeorado de forma muy significativa en este indicador y se ha consolidado en la parte más alta del ranking español y europeo de la muestra analizada.