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Santiago de Compostela

Santiago avanza en la licitación del bus urbano con cinco ofertas y garantiza el servicio a Busto

El proceso entra en la fase de evaluación tras recibir propuestas de distintas empresas y el nuevo contrato prevé adaptar el transporte a las necesidades del rural

Agencias
20/03/2026 16:21
El Ayuntamiento confirma que el nuevo modelo de transporte permitirá ampliar el servicio a las parroquias e incluye la llegada a la zona de Busto
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha trasladado que ya está en marcha el proceso de licitación del contrato de transporte urbano tras recibir cinco ofertas y se ha comprometido a que el autobús llegará a la parroquia de Busto.

En rueda de prensa, la mandataria local ha recordado que el miércoles 18 acabó el plazo de presentación de ofertas para el contrato de transporte, después de que se retomase y ampliase una vez rechazados los cinco recursos que fueron presentados al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal).

Así, este viernes se ha celebrado la primera mesa para recibir las cinco ofertas presentadas, que corresponden a Castromil S.A., Empresa Martín S.A., Transportes Rober S.A.U., UTE Stellae Urbano Santiago y Viguesa de Transportes S.L. "Por lo tanto, ya está en marcha, como corresponde el proceso de licitación", ha señalado.

"Yo creo que tenemos que felicitarnos, porque a pesar de todas las reticencias que se le quisieron señalar, hubo un interés importante en una serie de empresas. Así que lo vamos a hacer es agilizar todo lo posible para que los trabajos en la mesa de contratación sean rápidos y se resuelva un concurso que es absolutamente fundamental y necesario para la movilidad de los vecinos", ha remarcado.

Asimismo, Goretti Sanmartín ha indicado que es un proyecto "ambicioso" que inicialmente se formuló como una concesión, pero que ahora se está tramitando como un contrato de servicios.

En este sentido, la alcaldesa de Santiago se ha referido a la reivindicación expresada por los vecinos de la parroquia de Busto en relación al transporte rural. Al respecto, ha apuntado que el nuevo servicio no es una concesión y no tiene líneas preestablecidas, sino que se contratan kilómetros de prestación que "se adecúan a las necesidades" del rural y se pueden cambiar en base a ellas.

"Entendiendo que era absolutamente imprescindible dar ese mayor servicio a zona rural, diseñamos esas líneas alimentadoras y ese sistema se va a ajustar en la práctica", ha explicado, añadiendo que se pueden comprometer a que el autobús irá a Busto "sin ninguna duda".

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