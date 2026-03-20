Santiago acolle unha nova edición de De Lugares e Órganos para poñer en valor o patrimonio musical da cidade
O ciclo desenvolverase do 28 de marzo ao 5 de abril con concertos, encontros e actividades en distintos espazos históricos de Compostela
A música de órgano volverá ecoar en Compostela a través dunha nova edición do ciclo 'De Lugares e Órganos. Músicas e outras paisaxes de Compostela', que se desenvolverá entre o 28 de marzo e o 5 de abril en distintos espazos da cidade.
A iniciativa, promovida polo Concello de Santiago a través de Compostela Cultura, foi presentada este mércores en rolda de prensa pola concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, a directora do ciclo Belén Bermejo e o director da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, David Fiuza.
A undécima edición de 'De Lugares e Órganos' propón un programa que combina concertos, encontros, cinema e percorridos pola cidade para achegar á cidadanía un dos patrimonios musicais máis singulares. Consolidado xa como cita ineludible da programación cultural compostelá, o ciclo continúa a súa vocación de poñer en diálogo patrimonio, música e pensamento, creando espazos de encontro entre artistas e público e convidando a escoitar os órganos históricos da cidade desde novas perspectivas.
Ao longo da semana, os templos de San Domingos de Bonaval, San Paio de Antealtares, San Miguel dos Agros, a igrexa da Universidade e o convento do Carme converteranse en escenarios dunha programación que percorre diferentes épocas e tradicións musicais. A programación inclúe tamén propostas que expanden o ciclo máis alá dos concertos, como encontros con artistas, actividades arredor do cinema ou itinerarios pola cidade que permiten coñecer mellor a historia organística compostelá e a relación destes instrumentos coa vida cultural e relixiosa da cidade.
Música e creación arredor do órgano
O ciclo abrirá o sábado 28 de marzo ás 20.00 horas na igrexa de San Domingos de Bonaval cun concerto da Banda Municipal de Santiago de Compostela, dirixida por David Fiuza.
Ao día seguinte, o domingo 29, a igrexa de San Paio de Antealtares acollerá ás 20.30 horas o concerto 'Melodías en busca de autor: relato, escoita', no que o organista e clavecinista Eliot Xaquín Dios e a violinista Rahel Boell combinarán obras de autores como Couperin ou Bach con improvisacións e creacións inéditas inspiradas na dramaturxia de Luigi Pirandello.
A programación continuará o 1 de abril ás 20.00 horas en San Miguel dos Agros co barroco Ensemble Cantillo, que presentará 'Nel labirinto degli affetti', un programa centrado na expresividade da música italiana do Seicento e nos seus contrastes emocionais. Un dos momentos centrais do ciclo chegará o venres 3 de abril, ás 20.00 horas, na igrexa da Universidade co concerto 'Dic Nobis Spiritus'. Nel presentarase a reestrea de 'A verba', obra participativa do compositor Javier María López, inspirada no filme 'Ordet' de Carl Theodor Dreyer. A
O concerto de clausura terá lugar o domingo 5 de abril ás 20.00 horas no convento do Carme, onde o ensemble Ars Atlántica, dirixido polo arpista Manuel Vilas, presentará 'Cidades de ouro e prata', un programa que recupera repertorios dos séculos XVII ao XIX nun diálogo musical entre España e o antigo Vicerreinado do Perú.
O órgano sae á rúa
Xunto aos concertos, o ciclo mantén unha programación expandida que leva o universo do órgano a outros espazos da cidade. Entre as propostas destacan a proxección do filme 'Ordet', o 30 de marzo ás 19.00 horas, na sala NUMAX, que dialoga coa obra musical reestreada no ciclo, e o encontro co arpista Manuel Vilas, o 31 de marzo ás 19.00 horas en Vide Vide, onde o público poderá coñecer máis de preto o repertorio do concerto de clausura.
Ademais, o itinerario 'Memoria silente: os órganos de Compostela de fóra', o martes 31 de marzo ás 11.00 horas, permitirá percorrer espazos históricos da cidade vinculados á tradición organística e recuperar simbolicamente os sons que formaron parte da vida musical compostelá ao longo dos séculos.