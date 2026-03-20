Redada en el Ensanche de Santiago: intervienen varios narcopisos y detienen a cuatro personas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas desarrollada este viernes en varios pisos del Ensanche de Santiago de Compostela. Los arrestados está previsto que pasen a disposición judicial en la mañana de este sábado.

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La intervención se llevó a cabo en distintos inmuebles que, según las investigaciones, funcionaban como puntos de venta de droga, conocidos comúnmente como narcopisos. La actuación policial se produjo a raíz de denuncias vecinales, que alertaban de movimientos sospechosos en estas viviendas.

En un primer momento, fuentes policiales apuntaban a que el número de detenidos podría situarse entre cuatro y cinco personas. Sin embargo, fuentes judiciales han confirmado finalmente que el operativo se ha saldado con cuatro arrestos.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la operación, ya que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, encargado del caso, ha decretado el secreto de las actuaciones.