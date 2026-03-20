O Auditorio de Galicia acolle a exposición 'Antifémina', referente do feminismo gráfico da Transición
A mostra recupera en Santiago o traballo de Colita e Maria Aurèlia Capmany, censurado en 1977, a través de máis de 130 fotografías sobre a condición feminina no franquismo
O Auditorio de Galicia acollerá o mércores 25 de marzo, ás 20.00 horas, a inauguración da mostra 'Antifémina. Colita', un proxecto que recupera para o espazo expositivo o volume fotográfico que a artista catalá Isabel Steva Hernández, coñecida artisticamente como Colita, realizou en colaboración coa escritora Maria Aurèlia Capmany a finais dos anos setenta. Considerado co paso do tempo como o primeiro libro gráfico abertamente feminista da Transición, 'Antifémina' foi publicado en 1977 e retirado pouco despois do mercado pola propia editorial ao ser considerado inapropiado para a España do momento. Aquela decisión acabou convertendo a obra nun libro de culto, crítico e reivindicativo.
En 2021, Colita e Francesc Polop —comisario da exposición e director do Archivo Colita— recuperaron o volume nunha reedición publicada pola editorial Terranova e polo Concello de Barcelona. Agora, este proxecto preséntase por primeira vez en Galicia en formato expositivo como homenaxe póstuma á fotógrafa e como reivindicación da valentía intelectual de Colita e Capmany, dúas figuras que abordaron con claridade e determinación a dignificación da condición feminina nunha sociedade que comezaba a emerxer da longa ditadura franquista.
A mostra, coproducida por La Fábrica e o Círculo de Bellas Artes de Madrid, reúne máis de 130 fotografías organizadas en dez seccións que abordan, cun ton crítico e didáctico, a construción social da feminidade convencional: a muller submisa, perfecta casada, pasiva e sacrificada. A través das súas imaxes, Colita retrata cuestións como a vellez, o traballo, a relixión, a prostitución, a cousificación ou a marxinación ás que se vían sometidas as mulleres. Os corpos que aparecen nas fotografías constrúen un imaxinario visual que permite comprender que significaba ser muller no franquismo, nun contexto de represión, conservadorismo e profunda desigualdade.
Tras o acto inaugural, a mostra permanecerá no Auditorio de Galicia até o 1 de agosto, e poderá ser visitada con acceso libre de luns a domingo, en horario de 10 a 14 e de 16 a 20 horas. Ademais, durante o período expositivo, ofreceranse visitas guiadas e outras actividades para achegar a obra de Colita ao público miúdo.