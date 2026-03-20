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Santiago de Compostela

La Semana Santa de Santiago comenzará con música en las calles y un pregón en Bonaval

Una banda leonesa recorrerá el casco histórico antes del acto inaugural, que se celebrará este sábado con la intervención del canónigo Víctor Suárez Gondar

Eladio Lois
Eladio Lois
20/03/2026 06:07
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León durante una actuación
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León durante una actuación
Cedida
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Santiago de Compostela dará este sábado, 21 de marzo, el pistoletazo de salida a su Semana Santa con una jornada que combinará música procesional en las calles y el tradicional pregón en la iglesia de San Domingos de Bonaval. 

La antesala del acto será un pasacalles a partir de las 16.00 horas protagonizado por la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León, una de las formaciones referentes en el ámbito procesional del norte de España.

El recorrido partirá de la plaza del  Obradoiro y atravesará algunos de los puntos más emblemáticos del casco histórico, como Praterías, rúa da Conga, praza de Cervantes y rúa das Casas Reais, hasta llegar a Bonaval. 

El pregón dará inicio oficial a la Semana Santa

A las 17.30 horas, la Igrexa de San Domingos de Bonaval acogerá el pregón oficial, que este año correrá a cargo de Víctor Suárez Gondar, canónigo de la Catedral de Santiago, juez eclesiástico y párroco.

Víctor Suárez Gondar, canónigo de la Catedral de Santiago y encargado de pronunciar el pregón
Víctor Suárez Gondar, canónigo de la Catedral de Santiago y encargado de pronunciar el pregón
Archivo

Con su intervención se dará inicio formal a la Semana Santa compostelana en un acto abierto al público hasta completar aforo. 

Amplia representación institucional

Está prevista la asistencia de numerosas autoridades, entre ellas el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, así como representantes institucionales, eclesiásticos y de las cofradías de la ciudad.

Tras el pregón, la misma banda leonesa ofrecerá un concierto final, poniendo el broche a una jornada que marcará el inicio de uno de los periodos más significativos del calendario religioso y cultural de la ciudad.

La participación de esta formación musical, que actúa por primera vez en el pregón compostelano, aporta un atractivo añadido a una cita que volverá a llenar de ambiente procesional el casco histórico.

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