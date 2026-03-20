Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda de Santiago

Patrulla de la Policía Local de Santiago. Foto de Eladio Lois

El cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad ha sido hallado este viernes en una vivienda situada en la avenida de Ferrol, en Santiago de Compostela. Según han informado fuentes policiales, el cadáver no presenta signos aparentes de violencia.

El descubrimiento del cuerpo movilizó a efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el inmueble, ubicado en una zona próxima al centro de la ciudad.

Las primeras comprobaciones realizadas en el lugar no han detectado indicios de criminalidad, de acuerdo con las mismas fuentes, que señalan que no se ha encontrado ningún elemento que resulte de interés policial.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. La causa de la muerte se desconoce y será determinada previsiblemente tras los correspondientes análisis.

El caso continúa en manos de las autoridades, aunque todo apunta, en base a la información disponible hasta ahora, a una muerte sin intervención de terceros.