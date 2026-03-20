Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

‘Enreguéifate’ bate récord de participación e xa ten gañadoras na súa novena edición

O certame de regueifas en vídeo, impulsado por seis concellos galegos, confirma a súa boa acollida e premia propostas de toda Galicia

Eladio Lois
20/03/2026 12:58
O certame aposta pola regueifa en galego adaptada ao formato audiovisual
Cedida
O certame ‘Enreguéifate’ volve demostrar a súa consolidación cunha novena edición que pechou a convocatoria cun total de 84 vídeos inscritos entre as categorías escolar e xeral. A iniciativa, impulsada polos servizos de Normalización Lingüística dos concellos de Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela e Teo, reafirma o interese pola regueifa e a súa capacidade de conexión coas novas xeracións.

A diversidade das propostas presentadas evidencia a capacidade dos xéneros de improvisación oral en galego para adaptarse a novos formatos como o audiovisual, mantendo a súa esencia e ampliando o seu alcance. e

Premios que recoñecen creatividade e diversidad

Como en edicións anteriores, o certame outorgou oito premios en cada categoría, distinguindo aspectos como a regueifa máis brava, máis aguda, máis diversa, máis reivindicativa, mellor cantada ou máis inclusiva, entre outras.

Na categoría xeral, o premio á regueifa máis brava foi para “Saúde e lingua!”, de Regueifeiras do CIOV (Vigo), mentres que a máis aguda recaeu en “reguei-FIT-eiros”, de Arrieiro e Chaminho (Cambre e Malpica). Entre as propostas destacadas tamén figuran “Flores e cores”, de Familia V.A. (Santiago de Compostela), como mellor regueifa falada, e “Regueifa do Entroido”, de Regueifeirxs do Entroido (Santiago), como a máis entroideira.

Na categoría escolar, o nivel tamén foi elevado, con propostas como “Misión Onomástica”, de Astrovacas (IES Arcebispo Xelmírez II de Santiago), premiada como a máis aguda, ou “Un día con nós”, do CEIP Cardeal Quiroga Palacios de Santiago, recoñecida como a máis inclusiva.

O xurado estivo composto por Manolo Maseda, Séchu Sende, Laura Gil e Conchi Cochón, profesionais vinculados ao ámbito educativo, cultural e da normalización lingüística.

Os vídeos premiados poden verse na web do certame e na súa canle de YouTube, mentres que a entrega de galardóns celebrarase o próximo 16 de abril no Teatro Principal de Pontevedra.

O ‘Enreguéifate’ continúa así reforzando o seu papel como espazo de creación, difusión e transmisión da regueifa, contribuíndo a manter viva esta tradición oral no contexto actual.

