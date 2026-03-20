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Santiago de Compostela

Carreras, tecnología y adrenalina: la liga de drones llega este sábado a Área Central

El Outlet acoge la Galicia Whoop League con competiciones, simuladores y actividades para todos los públicos

Eladio Lois
Eladio Lois
20/03/2026 08:19
El evento reunirá a pilotos y aficionados en una jornada con carreras FPV, simuladores y actividades interactivas
El evento reunirá a pilotos y aficionados en una jornada con carreras FPV, simuladores y actividades interactivas
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El Outlet Área Central de Santiago de Compostela se convertirá este sábado, 21 de marzo, en el epicentro de la tecnología y la competición con la llegada de la Galicia Whoop League, una liga de drones FPV que promete una jornada llena de velocidad y espectáculo. 

La actividad se desarrollará entre las 10.00 y las 20.00 horas, con una competición de drones Tiny Whoop en un circuito interior diseñado con obstáculos para poner a prueba la habilidad de los pilotos.

En esta modalidad FPV (First Person View), los participantes pilotan los drones viendo el recorrido desde su propia perspectiva, como si estuvieran volando, lo que añade un componente inmersivo a la competición. 

Seguimiento en directo y actividades para el público

El evento no solo estará dirigido a los pilotos, sino también al público general, que podrá seguir las carreras a través de pantallas instaladas en el recinto para ver en tiempo real el recorrido de los drones.

Además, los visitantes podrán participar en distintas actividades complementarias relacionadas con este ámbito tecnológico. 

Entre las propuestas destacan una zona de drone soccer, en la que los asistentes podrán probar a volar drones e introducirlos en aros, así como simuladores FPV para experimentar el pilotaje en primera persona.

La jornada se completará con exposiciones y charlas divulgativas sobre el mundo de los drones, acercando esta tecnología tanto a aficionados como a familias.

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