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Santiago de Compostela

Alertan del aumento de vertederos ilegales en varios puntos de Compostela

Los populares señalan la parroquia de Laraño y el Ensanche como ejemplos y reclaman medidas urgentes para retirar residuos y mejorar la gestión del punto limpio

Eladio Lois
Eladio Lois
20/03/2026 11:08
Uno de los vertederos ilegales denunciados
Uno de los vertederos ilegales denunciados
PP de Santiago
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El Partido Popular de Santiago ha denunciado este viernes la proliferación de vertederos incontrolados en diferentes zonas del municipio, una situación que, según el grupo municipal, se ha intensificado en los últimos años.

El concejal del PP de Santiago, Adrián Villa, ha atribuido esta problemática a la falta de actuación del gobierno local, formado por BNG y CA, al que acusa de “pasotismo” y de “defender un falso medioambientalismo que despois esquecen cando gobernan”. 

Laraño y el Ensanche, en el foco

Los populares han puesto como ejemplo un vertedero ilegal localizado en la parroquia de Laraño, situado en el interior de una pista deportiva abandonada. En este espacio, según denuncian, se acumulan escombros de obra, electrodomésticos y mobiliario, entre otros residuos.

Villa ha asegurado que este no es un caso aislado y que resulta habitual encontrar puntos similares en la ciudad. Además, ha señalado la situación en el Ensanche, donde, según indica, es frecuente ver residuos acumulados junto a los contenedores, una realidad que vincula a la falta 

de información y concienciación por parte del gobierno municipal. Reclaman cambios en el punto limpio del Tambre

El grupo municipal también ha criticado el funcionamiento del punto limpio del polígono del Tambre, donde existe una limitación en el volumen de residuos que se pueden depositar sin coste.

Según explican, esta restricción dificulta que particulares puedan deshacerse de los escombros generados en pequeñas obras domésticas, lo que, a su juicio, favorece la aparición de vertederos ilegales al obligar a recurrir a empresas con un coste económico añadido.

Ante esta situación, el PP solicita al gobierno local que realice una diagnosis de los puntos afectados, proceda a la retirada urgente de los residuos e instale señalización con advertencias de sanción. Asimismo, reclama una mayor flexibilidad en el volumen permitido en el punto limpio para facilitar la correcta gestión de los residuos.

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