Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC reúne en Santiago a 300 estudantes no Unistem Day para achegar a investigación en células nai

O CiMUS organiza na Facultade de Psicoloxía a principal xornada internacional de divulgación sobre terapia celular para espertar vocacións científicas

Redacción
20/03/2026 16:23
O encontro inclúe charlas e actividades interactivas para alumnado de secundaria e bacharelato co obxectivo de fomentar o interese pola investigación
O encontro inclúe charlas e actividades interactivas para alumnado de secundaria e bacharelato co obxectivo de fomentar o interese pola investigación
Santi Alvite
O Grupo de Neurobioloxía Celular e Molecular da Enfermidade de Parkinson do Centro de Investigacións en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) da USC, liderado polo catedrático José Luis Labandeira, desenvolveu este venres na Facultade de Psicoloxía a xornada Unistem Day 2026, o evento internacional máis importante de divulgación sobre células nai e terapia celular, promovido pola Università degli Studi di Milano.

O obxectivo deste encontro, que alcanza a súa maioría de idade, é achegar a ciencia a mozos e mozas de maneira amena. Baixo o lema ‘A viaxe interminable sobre investigación en células nai’, busca espertar o interese pola carreira investigadora e a vocación científica en estudantes de secundaria e bacharelato.

Así, a USC reuniu preto de 300 estudantes e profesorado procedentes dos centros educativos Colexio Compañía de María, IES Rosalía de Castro, Colexio M. Peleteiro, IES Arcebispo Xelmírez I, IES Arcebispo Xelmírez II, IES Pontepedriña, IES do Milladoiro e IES Lamas de Abade.

A inauguración contou coa participación do reitor Antonio López; do decano da Facultade de Psicoloxía, Arturo Xosé Pereiro; e do director adxunto do CiMUS, José Luis Labandeira.

Espertar vocacións científicas

“Ao longo destes 18 años, Unistem Day consolidouse como o maior evento internacional de divulgación científica dedicado ás células nai, achegando a ciencia a máis de medio millón de estudantes. Unha iniciativa de grande impacto real que contribúe a espertar vocacións científicas e a mostrar ás novas xeracións como a investigación se transforma en coñecemento útil para a sociedade”, explican os investigadores do CiMUS Juan Parga, Jannette Rodrígueze e Ana Rodríguez, responsables da organización do evento na USC.

Unistem Day 2026 inclúe charlas impartidas por docentes e persoal investigador da USC sobre a enfermidade do Parkinson, de células a órganos, o que as células nai ensinan sobre a plasticidade cerebral ou os mitos arredor das células nai. Ademais, hai xogos interactivos grazas á colaboración de CASIO División Educativa, Principia e o CiMUS da USC.

Te puede interesar

Patrulla de la Policia Local de Santiago. Foto de Eladio Lois

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda de Santiago
Eladio González Lois
El ideal gallego

Redada en el Ensanche de Santiago: intervienen varios narcopisos y detienen a cuatro personas
Eladio González Lois
A exposición inclúe máis de 200 obxectos que exploran a diversidade cultural, artística e espiritual de Polinesia, Melanesia e Micronesia

Santiago, unha das tres cidades españolas que acollerá a exposición ‘Voces do Pacífico’ con pezas do British Museum
Adriana Quesada
O encontro inclúe charlas e actividades interactivas para alumnado de secundaria e bacharelato co obxectivo de fomentar o interese pola investigación

A USC reúne en Santiago a 300 estudantes no Unistem Day para achegar a investigación en células nai
Redacción