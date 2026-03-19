Santa Marta acolle unha nova edición de 'Danzade' para revisar o baile tradicional galego desde unha perspectiva de xénero
O proxecto combina obradoiro e espectáculo os días 20 e 21 de marzo para reflexionar sobre a tradición como patrimonio vivo e a súa transmisión ás novas xeracións
O Centro Sociocultural de Santa Marta será o escenario dunha nova edición do proxecto 'Danzade', impulsado pola compañía Et Suseia Danza para reflexionar sobre o baile tradicional galego e a súa confluencia coa danza contemporánea desde unha perspectiva de xénero.
O Proxecto Danzade concíbese como un espazo de encontro entre a danza tradicional galega e a creación contemporánea, apostando pola revisión crítica da tradición e pola participación activa da comunidade. Trátase, explicou Xan Duro, de mostrar “que se pode divulgar o patrimonio cultural galego desde o respecto á tradición, pero afastándose dos micromachismos que tamén están presentes nela e que corresponden a un contexto que temos que superar”.
Gustavo Couto, director do proxecto, incidiu en que nesta edición o programa “vai reflexionar sobre a declaración da música e o baile tradicionais galegos como Ben de Interese Cultural por parte da Xunta, porque no sector cremos que hai bastantes eivas que corrixir e sermos conscientes de que tan importante como esa declaración é saber como queremos que ese BIC chegue ás futuras xeracións”.
Espectáculo
O espectáculo 'Danzade' poderase ver no Centro Sociocultural de Santa Marta no sábado 21 de marzo, a partir das 19.00 horas. O obxectivo é contribuir á protección do baile e da música tradicional galega e á súa transmisión e posta en valor desde unha perspectiva actual como patrimonio vivo. Para iso, na proposta participarán agrupacións de baile e música tradicional, para as que non é habitual actuar en espazos como o da Sala Agustín Magán.
Gustavo Couto explicou que unha das agrupacións que van participar é Armadanzas de Laraño, “cunha actuación moi especial que comezará cunha regueifa como símbolo de que as mulleres sempre foron as que levaron o peso das vidas nas súas cabezas”. Ademais, a compañía Et Suseia Danza representará o seu espectáculo 'O que non se ve', que representa a través da danza a forza e a loita da muller na sociedade actual. Como novidade, na representación participarán as persoas participantes no obradoiro realizado o día anterior.