La USC se suma al UniStem Day con una jornada para acercar la investigación en células madre al alumnado

La actividad se desarrollará en el salón de actos de la Facultade de Psicoloxía USC

La Universidade de Santiago de Compostela participará el próximo 20 de marzo en el UniStem Day 2026, una iniciativa internacional de divulgación científica centrada en la investigación con células madre que reunirá a estudiantes de secundaria y bachillerato en el Campus Vida.

Una jornada internacional de divulgación científica

El UniStem Day es un encuentro que se celebra desde 2009 con el objetivo de acercar la ciencia al alumnado joven, mostrando cómo es el trabajo de los investigadores y fomentando el interés por la investigación biomédica.

La edición de este año contará con la participación de 93 universidades y centros de investigación de distintos países, consolidándose como una de las principales citas internacionales en divulgación científica en este ámbito.

Bajo el lema ‘Libres para elegir’, la jornada busca animar a los estudiantes a construir su propio camino académico y profesional, alejándose de prejuicios y convenciones.

La actividad se desarrollará en el salón de actos de la Facultade de Psicoloxía, con un programa que combina conferencias, debates y dinámicas participativas.

La jornada comenzará a las 08.30 horas con la recepción del alumnado, seguida del acto inaugural a cargo de representantes académicos de la USC. A lo largo de la mañana, se sucederán distintas intervenciones centradas en la investigación en células madre y sus aplicaciones.

Charlas sobre investigación, cerebro y enfermedades

Entre los contenidos destacados figuran ponencias como ‘Free to Choose Science: investigando la enfermedad de Parkinson’, centrada en el estudio de esta patología desde la neurobiología, o ‘De células a órganos: cómo la ciencia construye el cuerpo humano’, que aborda los avances en biomedicina.

También se tratarán cuestiones como la identidad celular, la plasticidad cerebral o la desmitificación de conceptos erróneos en torno a las células madre.

El programa incluye además minijuegos, actividades interactivas y espacios de debate, diseñados para facilitar la comprensión de conceptos científicos de forma dinámica.

Entre estas propuestas destaca un juego final bajo el formato de competición, así como una pausa-café que servirá como espacio de intercambio entre estudiantes y personal investigador.

La jornada concluirá en torno a las 13.30 horas, tras una mañana orientada a fomentar la curiosidad científica y el pensamiento crítico.