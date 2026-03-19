A primavera comeza este venres en Galicia e prolongarase ata o 21 de xuño
O equinoccio terá lugar ás 15.46 horas e dará paso a unha estación de 92 días marcada por fenómenos astronómicos como choivas de estrelas e a posible visibilidade dun cometa
O comezo das estacións prodúcese cando o Sol no seu percorrido aparente sobre a eclíptica pasa por catro puntos ben definidos: os equinoccios e os solsticios. Os primeiros correspóndense cos puntos de corte da eclíptica co ecuador celeste, e son os puntos Aries e Libra. O momento do paso do Sol por Aries, tamén denominado punto Vernal, sinala o inicio da primavera no hemisferio boreal. Isto vai ter lugar o vindeiro venres, día 20 de marzo, ás 15.46 horas.
Durante o presente século a primavera pode comezar entre os días 19 e 21 de marzo. A data máis tardía xa aconteceu en 2003 (ás 2.00 horas do día 21) e a máis temperá aínda tardará ata o ano 2096 (15.00 horas do día 19). En todo caso, a primavera cunha duración de 92,74 días é a segunda estación en duración logo do verán con 93,65 días. Este ano, vaise prolongar ata as 10 horas e 24 minutos do 21 de xuño.
Tal e como explica o profesor José Ángel Docobo, coordinador científico do Observatorio da USC, “nestes dias, na contorna do equinoccio, as duracións do día e da noite son teoricamente iguais. O Sol sae exactamente polo leste e o solpor prodúcese exactamente ao oeste. Porén, debido á luz crepuscular, antes da saída do Sol e logo do solpor, a claridade supera a escuridade".
A primeira Lúa chea da primavera (este ano o 2 de abril) marca as datas do Entroido, Semana Santa e a Ascensión, xa que logo o domingo de Pascua (este ano o 5 de abril) é o domingo seguinte ao primeiro plenilunio da estación que agora comeza.
“Durante os vindeiro meses teremos a oportunidade de observar a simple vista os planetas Mercurio, Venus, Marte, Xúpiter, e Saturno”, continúa o profesor Docobo. “O primeiro deles, que sempre é difícil de localizar, poderá verse antes da saída do Sol a comezos de abril, e logo do solpor a mediados de xuño”, engade. Venus vai ser o luceiro vespertino durante toda a estación. Dende mediados de abril, Marte e Saturno estarán cara o leste antes do amencer, en tanto que Xúpiter, situado agora na constelación dos Xemelgos, pode contemplarse a primeiras horas da noite, pasando ao oeste despois do solpor a finais da primavera.
Típicas desta estación son as choivas de estrelas Líridas e eta-Acuáridas as cales teñen os seus máximos os días 22 de abril e 6 de maio respectivamente. Porén, poden deixarse ver entre o 14 e o 30 de abril, e do 19 de abril e o 28 de maio, respectivamente.
O cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) é moi posible que chegue a ser visible a simple vista a finais de abril. Ten o seu perihelio (mínima distancia ao Sol) o 19 de abril e pasará a uns 75 millóns de quilómetros da Terra. Agardase que alcance magnitude 0, polo tanto suficientemente brillante. Non haberá eclipses nesta primavera sendo necesario agardar ata agosto onde aparte do ansiado total solar do día 12 dese mes teremos así mesmo unha case total de Lúa o día 28.