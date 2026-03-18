Una padronesa de 14 años da el salto a la élite del fútbol base: Catalina Pereira, convocada con Galicia sub-16

Catalina Pereira, jugadora del Victoria F.C., convocada con la selección gallega sub-16 Cedida

Catalina Pereira sigue quemando etapas a gran velocidad. La futbolista padronesa de 14 años del Victoria F.C. ha sido convocada por la selección gallega sub-16 para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebrará en Torrevieja (Alicante) entre los días 19 y 22 de marzo.

Se trata de una de las citas más exigentes del fútbol base nacional, en la que Galicia se enfrentará a algunas de las selecciones autonómicas más potentes del país, reuniendo a las principales promesas del fútbol femenino español.

El Monbus Obradoiro firma el pleno en una semana de maratón: victoria contundente en Alicante (80-103) Más información

Un reconocimiento a su progresión

La convocatoria supone un importante reconocimiento al rendimiento y evolución de Catalina Pereira durante la presente temporada con el Victoria F.C., donde ha destacado pese a competir en una categoría superior a la que le corresponde por edad.

La joven futbolista tendrá ahora la oportunidad de medirse al máximo nivel competitivo y demostrar su talento dentro del combinado gallego, en un escenario de gran visibilidad dentro del fútbol formativo.

Su presencia en la selección autonómica representa también un motivo de satisfacción para el Victoria F.C., que ve cómo una de sus jugadoras continúa dando pasos firmes en su desarrollo deportivo.

La participación de Catalina en este campeonato supone además un escaparate de primer nivel tanto para la jugadora como para el club compostelano, que consolida su papel en la formación de talento dentro del fútbol base femenino.