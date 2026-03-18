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Santiago de Compostela

Un juzgado de Santiago anula 30 micropréstamos por usura y obliga a devolver más de 13.000 euros

La sentencia considera abusivos intereses de hasta el 3.587% TAE y cuestiona el encadenamiento de créditos al consumo

Eladio Lois
Eladio Lois y Agencias
18/03/2026 11:35
Juzgados de Santiago de Compostela
Juzgados de Santiago de Compostela
EP
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Un juzgado de Santiago de Compostela ha declarado nulos por usura más de una treintena de contratos de micropréstamos suscritos por un particular entre 2022 y 2024, y ha condenado a la entidad financiera a devolver 13.086,22 euros al cliente. 

El fallo estima la demanda presentada por el afectado, que solicitaba la nulidad de los contratos y sus prórrogas al considerar que vulneraban la Ley de Represión de la Usura.

Según recoge la sentencia, los tipos de interés aplicados oscilaban entre el 2.527% y el 3.587% TAE, cifras que el juzgado considera claramente superiores a los índices habituales del mercado de crédito al consumo.

Además de declarar la nulidad de los contratos, el juzgado obliga a la financiera a devolver todas las cantidades cobradas de más, incluyendo intereses abusivos, comisiones por impago, penalizaciones y otros gastos asociados

Un ciclo de deuda creciente

El caso pone el foco en una práctica frecuente en este tipo de productos: el encadenamiento de préstamos y prórrogas. El afectado suscribió decenas de operaciones en un proceso que incrementaba progresivamente su deuda, una dinámica que el juzgado considera incompatible con la normativa contra la usura.

Desde el despacho Oulego Abogados y Consultores, responsable de la defensa del cliente, señalan que se trata de un “caso claro de abuso” y subrayan que la resolución “deja claro que los microcréditos también tienen límites. Que sean rápidos o fáciles de contratar no justifica cobrar cifras absolutamente desproporcionadas”. 

La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de A Coruña.

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