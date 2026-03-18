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Santiago de Compostela

Santiago se prepara para la gran cita astronómica del verano: activan la coordinación para la eclipse total de agosto de 2026

El Gobierno central inicia junto a los concellos la planificación de seguridad, movilidad y puntos de observación ante la llegada masiva de visitantes

Eladio Lois
Eladio Lois
18/03/2026 06:50
Imagen de una eclipse solar
Imagen de una eclipse solar
Archivo
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Santiago de Compostela ha comenzado ya a prepararse para uno de los acontecimientos más extraordinarios de los próximos años: el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no se observa en Galicia desde hace más de un siglo y que atraerá a miles de personas a distintos puntos del territorio.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, mantuvo una reunión con representantes de los concellos del área compostelana, entre ellos Santiago, para activar la coordinación institucional y comenzar a diseñar los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias que requerirá este evento

Reunión de coordinación entre la Subdelegación del Gobierno y los concellos del área de Santiago para planificar el operativo del eclipse de agosto de 2026
Reunión de coordinación entre la Subdelegación del Gobierno y los concellos del área de Santiago para planificar el operativo del eclipse de agosto de 2026
Cedida

Planificación clave en Santiago y su entorno

Aunque el eclipse será total en buena parte de la provincia, en Santiago se observará de forma parcial, con un nivel de visibilidad muy elevado, cercano al 99%, lo que la sitúa como uno de los puntos de referencia para el seguimiento del fenómeno.

Uno de los aspectos centrales abordados en la reunión fue la necesidad de que los concellos, incluido el de Santiago, definan espacios seguros de observación, con buena visibilidad y capacidad suficiente para acoger a un gran número de personas. Esta planificación permitirá organizar con antelación los accesos, regular el tráfico y reforzar los servicios de emergencias en las zonas con mayor afluencia.

Desde la Subdelegación se insiste en que este fenómeno exigirá una respuesta coordinada entre administraciones, ante la previsión de un importante flujo de visitantes tanto nacionales como internacionales que buscarán puntos estratégicos para presenciar el eclipse.

Un fenómeno histórico con impacto en la ciudad

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primero del llamado “Trío de Eclipses 2026-2027-2028”, que convertirá a España —y especialmente a Galicia— en uno de los territorios más atractivos para la observación astronómica en los próximos años.

Según los datos oficiales, el fenómeno comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, con una duración total aproximada de una hora y 51 minutos

Las autoridades recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad, ya que no se puede observar directamente sin protección homologada, siendo imprescindible el uso de gafas específicas para evitar daños oculares.

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