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Santiago de Compostela

Santiago revela la ciudad que pudo haber sido: un libro recupera las arquitecturas que nunca se construyeron

El Consorcio presenta en el Museo do Pobo Galego ‘Santiago proxectado, arquitecturas non construídas’, basado en una exposición que superó los 15.000 visitantes

Eladio Lois
Eladio Lois
18/03/2026 12:12
Presentación del libro en el Museo do Pobo Galego con representantes institucionales y autores
Presentación del libro en el Museo do Pobo Galego con representantes institucionales y autores
Cedida
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Santiago de Compostela mira a su pasado para imaginar su futuro. El Museo do Pobo Galego acogió este martes la presentación de ‘Santiago proxectado, arquitecturas non construídas’, un libro que reconstruye, a través de textos e imágenes, la ciudad que pudo haber sido y que nunca llegó a materializarse. 

La publicación, coeditada por el Consorcio de Santiago y Teófilo Edicións, recoge los contenidos de la exposición homónima celebrada en la Casa do Cabido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, que reunió a más de 15.000 visitantes.

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A través de una veintena de propuestas urbanísticas y arquitectónicas, la obra propone una reflexión sobre las diferentes formas que pudo adoptar la ciudad, desde proyectos plausibles hasta ideas más utópicas o teóricas que forman parte del imaginario colectivo compostelano. 

Cuatro bloques para entender la evolución urbana

El libro se estructura en cuatro grandes ámbitos que recorren la evolución de Santiago: la Catedral y su entorno, la Alameda y las aperturas urbanas, el Ensanche y los límites del casco histórico, y los bordes de la ciudad.

Este enfoque permite comprender cómo la capital gallega ha ido proyectando su crecimiento a lo largo de los siglos, siempre en diálogo con su fuerte identidad histórica y simbólica.

Reflexionar sobre el pasado para proyectar el futuro

Durante la presentación, la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín, destacó la capacidad de la ciudad para pensar su desarrollo urbano de forma crítica.

En este sentido, subrayó que “Compostela demostrou ser unha cidade que reflexiona sobre os seus espazos urbanos e que soubo evolucionar protexendo o seu corazón histórico”, al tiempo que sigue impulsando nuevas transformaciones para mejorar la calidad de vida.

La regidora vinculó esta reflexión con proyectos actuales, como el conector central, orientado a redefinir la relación entre el casco histórico y los barrios, y recordó que “a arquitectura ten a virtude de ser vista antes de existir”, una idea que conecta con el espíritu del libro. 

La obra está firmada por Paula Franjo Calvo, Fernando Franjo Franjo y Santiago Rodríguez Caramés, y cuenta con la colaboración de arquitectos, urbanistas e historiadores que aportan sus análisis sobre los proyectos recogidos.

Editado en gallego, castellano e inglés, el volumen incluye más de 200 imágenes que ayudan a visualizar esas ciudades posibles que nunca llegaron a construirse, pero que siguen formando parte de la memoria de Santiago.

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