Santiago busca familias para acoger a menores saharauis este verano

El Concello de Ames participó en la anterior edición de la iniciativa Concello de Ames

La Asociación Galega de Axuda ao Pobo Saharauí (AGASPS) ha puesto en marcha una nueva edición del programa Vacaciones en Paz, una iniciativa solidaria que busca familias acogedoras en Santiago y su comarca para recibir durante los meses de julio y agosto a niños y niñas procedentes de los campamentos de refugiados saharauis.

Este programa permite que menores que viven en el exilio, en condiciones muy duras en el desierto de la Hamada argelina, en Tinduf, puedan pasar el verano en Galicia, alejados de las temperaturas extremas que superan los 50 grados.

Una iniciativa solidaria con más de tres décadas en Galicia

Vacaciones en Paz se desarrolla en Galicia desde 1991 y cuenta con la participación de Santiago y su entorno desde hace más de 25 años, solo interrumpida durante la pandemia.

El proyecto está coordinado por AGASPS en colaboración con el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y se centra en ofrecer a los menores una estancia segura y enriquecedora durante el verano.

Entre los principales objetivos del programa se encuentran evitar que los niños permanezcan en los campamentos en los meses más duros, facilitar revisiones médicas y garantizar una alimentación variada y saludable.

Además, la experiencia permite a los menores mejorar su conocimiento del castellano y del gallego, al tiempo que fomenta valores de tolerancia y solidaridad entre las familias acogedoras y la sociedad gallega.

El programa también busca visibilizar la situación del pueblo saharaui y reivindicar el derecho de estos niños y niñas a vivir en su tierra.

Llamamiento a la participación ciudadana

A pesar del apoyo económico de los concellos y de la Xunta, la continuidad del programa depende en gran medida de la implicación directa de las familias y de la colaboración ciudadana, necesaria para cubrir los gastos de gestión y desplazamiento de los menores.

En las próximas semanas, AGASPS organizará charlas informativas dirigidas a las ANPAS de Compostela para dar a conocer el funcionamiento del programa y animar a la participación.