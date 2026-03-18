Rosón exige actuaciones urgentes en Vidán por problemas de accesibilidad, seguridad vial y deterioro urbano

Recorrido de las concejalas no adscritas por el barrio de Vidán junto a representantes vecinales Cedida

Las concejalas no adscritas del Concello de Santiago, encabezadas por Mercedes Rosón, han trasladado al Gobierno local una batería de demandas para el barrio de Vidán, centradas en accesibilidad, seguridad vial y mantenimiento urbano, tras un recorrido por la zona junto a representantes vecinales.

Entre las principales incidencias, Rosón ha puesto el foco en una parcela situada entre las calles Rocha Nova y Serafín Zas, utilizada actualmente como aparcamiento improvisado y acceso a varias viviendas.

En este punto, una persona con movilidad reducida se ve obligada a atravesar una superficie deteriorada y con fuerte pendiente, lo que dificulta gravemente su día a día.

Ante esta situación, la edil propone habilitar de forma provisional un aparcamiento en superficie, reorganizando los elementos existentes y reduciendo la inclinación del acceso para garantizar condiciones adecuadas de movilidad.

Mejoras en transporte y conexiones peatonales

Rosón también plantea actuaciones en la zona de Ponte Vella de Abaixo, donde solicita la instalación de una marquesina en la parada de autobús, así como la mejora del camino de acceso mediante iluminación y la colocación de una barandilla.

Además, propone completar la conexión peatonal entre la rúa da Codeseira y la rúa Concha Castroviejo, actualmente incompleta, para facilitar los desplazamientos a pie en el barrio.

Estado de la calle de Codeseira Cedida

Calles deterioradas y problemas de seguridad

Otro de los puntos críticos es la rúa dos Caraveis, afectada por un corrimiento de tierras en 2024 que obligó a adoptar soluciones provisionales y ha reducido el ancho de la calzada. Rosón reclama una intervención definitiva que garantice la estabilidad del terreno y la normal circulación.

La edil también advierte del estado general de varias vías, donde solicita actuaciones de asfaltado o rebacheo en calles como Ponte Vella de Arriba, Rocha Nova, Vidán, Campo da Fonte y la propia Praza de Vidán.

Riesgo para vehículos de emergencia

Especial preocupación genera la situación de la rúa da Codeseira, donde el deterioro progresivo ha estrechado la vía hasta dificultar el acceso de vehículos de emergencia, como ambulancias, a las viviendas de la zona.

A esto se suman deficiencias en el alumbrado público, especialmente en espacios como la cancha de baloncesto de Ponte Vella de Abaixo, donde la iluminación resulta insuficiente pese a ser un punto frecuentado por familias.

Rosón instará estas medidas en el próximo pleno municipal, subrayando que muchas de las actuaciones propuestas son “concretas y asumibles” y no requieren grandes inversiones, sino una mejor planificación y gestión de los recursos.