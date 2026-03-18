Refuerzo policial y coordinación institucional para garantizar unas fiestas de Pascua seguras en Padrón

Reunión celebrada en el Concello de Padrón Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, copresidió este miércoles la Xunta Local de Seguridad de Padrón junto al alcalde, Anxo Arca, en una reunión centrada en el diseño del operativo de seguridad de cara a las próximas fiestas de Pascua 2026.

Durante el encuentro se abordaron los principales retos en materia de seguridad en el municipio, con especial atención a unas celebraciones que se desarrollarán entre el 27 de marzo y el 12 de abril y que incluirán verbenas, actividades lúdicas y eventos multitudinarios, además de la tradicional feria caballar y de maquinaria agrícola.

El dispositivo contará con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Local, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el normal desarrollo de los festejos.

Objetivo: unas fiestas sin incidencias

Julio Abalde destacó la importancia de la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para asegurar que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de unas fiestas “seguras y sin incidencias”.

En la reunión también se abordó la situación de la violencia de género. El subdelegado animó al Concello de Padrón a adherirse al sistema VioGén, una herramienta estatal que permite mejorar el seguimiento de los casos, la evaluación del riesgo y la coordinación institucional.

Actualmente, la provincia de A Coruña cuenta con 2.675 casos activos de violencia de género y 30 municipios integrados en este sistema. Padrón, aunque dispone de una Mesa Local de Coordinación Interinstitucional y de un Centro de Información a la Mujer, todavía no forma parte de esta red.

El subdelegado concluyó destacando la necesidad de seguir avanzando en la cooperación institucional para mejorar tanto la seguridad ciudadana como la protección de las víctimas más vulnerables.