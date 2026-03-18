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Santiago de Compostela

Padrón presenta su Pascua 2026 con Terio Carrera como pregonero y una Feira Cabalar que vuelve a ser protagonista

El Concello presenta la programación de la Feira Cabalar y anuncia a Terio Carrera como pregonero de unas fiestas marcadas por el protagonismo del ciclismo

Eladio Lois
Eladio Lois
18/03/2026 12:34
Espectáculo ecuestre de doma, uno de los principales atractivos de la jornada festiva
Espectáculo ecuestre de doma, uno de los principales atractivos de la jornada festiva
Cedida
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El Concello de Padrón ha presentado algunos de los principales hitos de las Festas da Pascua 2026, una de las celebraciones más relevantes del calendario festivo gallego. La programación estará marcada por el pregón inaugural y la tradicional Feira Cabalar, que volverá a reunir a profesionales del sector y público general en torno al mundo ecuestre. 

Un pregón ligado al año del ciclismo en Padrón

El periodista deportivo Terio Carrera será el encargado de pronunciar el pregón oficial, que tendrá lugar el próximo 4 de abril a las 21.00 horas en la Praza de Macías.

Terio Carrera, pregonero de la Pascua 2026
Terio Carrera, pregonero de la Pascua 2026
Cedida

Con más de cuarenta años de trayectoria, Carrera ha desarrollado su carrera en la Radio Galega y la Televisión de Galicia, participando en la cobertura de grandes competiciones internacionales como el Tour de Francia, el Giro de Italia o La Vuelta. En los últimos años, además, ha mantenido una estrecha relación con Padrón, colaborando en distintos eventos deportivos celebrados en el municipio. 

Programación de la Feira Cabalar

La programación continuará el domingo 5 de abril con la celebración de la tradicional Feira Cabalar de la Pascua, que tendrá lugar en el Campo da Barca a partir de las 10.00 horas.

10.00 horas

• Concurso morfológico oficial de la XXV Copa Galicia de Caballos y Yeguas de Pura Raza Galega (+3 años)

• Concurso morfológico de caballos y yeguas cruzadas (+3 años)

• Concurso infantil de ponis

• Concurso morfológico de razas pesadas (percherones, bretones e hispano-bretones)

• Concurso morfológico de caballos y yeguas de Pura Raza Árabe

13.00 horas

• Gran espectáculo de doma Pascua 2026, con ‘El hechizo de la Rosa’, distinguido con medalla de plata en el Salón Internacional del Caballo (SICAB 2025) 

Exhibición ecuestre y participación local

El espectáculo de doma será uno de los momentos más esperados de la jornada, con la participación de la compañía ecuestre La Magia del Caballo de León, junto a la sección de doma de Alta Escuela de Galicia Dragóns de Santiago, perteneciente a la Asociación Pura Raza Cabalo Galego.

Además, el programa incluye iniciativas dirigidas a todos los públicos, como el concurso infantil de ponis, con el objetivo de fomentar la participación de los más jóvenes.

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