O Son do Camiño suma a su cartel a DJ Snake, Dorian y Li | Lu

DJ Snake será uno de los cabezas de cartel Archivo

O Son do Camiño 2026 ya tiene forma definitiva. El festival, que ha vuelto a agotar todos sus abonos, incorpora nuevos nombres a su cartel —entre ellos DJ Snake, Dorian y Li | Lu— y desvela la programación completa por días de una edición que refuerza su condición de cita imprescindible en Galicia y en el circuito musical nacional.

La organización ha confirmado la incorporación de DJ Snake, una de las grandes figuras de la música electrónica a nivel mundial, como uno de los nombres destacados de esta edición. Junto a él se suman también Dorian y Li | Lu, ampliando un cartel que ya contaba con importantes reclamos internacionales y nacionales.

Tras el agotamiento de los abonos, las entradas diarias saldrán a la venta el martes 24 de marzo a las 12.00 horas, a través de la web oficial del festival. Programación por días: tres jornadas de grandes nombres

Jueves 18 de junio

La apertura correrá a cargo de Katy Perry y Dani Martín, dos nombres que lideran una jornada marcada por el pop y el directo energético. El cartel se completa con Carlos Ares, Lerie Martínez, Barry B, The Molotovs, Michenlo y Habló Pablo.

En el escenario Son Electro Repsol estarán Aida Blanco, Barbara Lago, DJ Gigola, Héctor Oaks, MCR-T y Supergloss.

Viernes 19 de junio

El viernes estará encabezado por Linkin Park, en uno de los conciertos más esperados del festival, junto a Biffy Clyro, que aportará su potente directo.

El día lo completan Hoobastank, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Beetroots (DJ Set), D. Valentino y Corella.

En el escenario electrónico actuarán Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova.

Sábado 20 de junio

La jornada final contará con el estreno de DJ Snake en el festival, acompañado por nombres como Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, Mvrk, Dorian, Carlangas, Ortiga y Sarria.

Dorian Archivo

En el Son Electro Repsol estarán Bego Martin, Li | Lu, Patrick Mason (House Set), B2B Haai, Perel y Toute Sanders.

Un evento consolidado en el mapa internacional

Desde su nacimiento, O Son do Camiño ha logrado posicionar a Galicia como un referente musical, atrayendo a miles de asistentes de distintos puntos de España, Europa y otros continentes. El festival mantiene además un récord singular en el panorama nacional, al haber agotado todos sus abonos en todas sus ediciones.

Producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, el evento volverá a celebrarse en el Monte do Gozo, con Estrella Galicia como principal patrocinador privado.