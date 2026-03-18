Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Santiago de Compostela

O Festival Alguén que Respira! comeza en Compostela cunha xornada centrada na memoria e a palabra

A novena edición inaugúrase no Teatro Principal con faladoiros sobre Alzheimer, a lectura do manifesto de Olga Novo e un recital colectivo de poesía contemporánea

Redacción
18/03/2026 06:59
Teatro Principal de Santiago
O festival Alguén que Respira! abre en Santiago catro días de programación arredor da poesía e a memoria con actividades no Teatro Principal
Compostela Cultura
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Festival 'Alguén que Respira!' inicia a súa programación mañá, mércores 18 de marzo, cunha xornada que encarna o espírito desta novena edición, centrada na memoria como territorio poético e vital. Ao longo do día, o Teatro Principal converterase nun espazo de encontro entre pensamento, creación e experiencia compartida arredor da palabra.

A programación abrirase ás 12.00 horas no ambigú do Teatro Principal cunha nova Cita no ambigú, o formato de café-faladoiro que propón conversas abertas en pequeno formato. Nesta ocasión, o divulgador científico Carlos Spuch e Isabel Gey, presidenta de AGADEA, dialogarán arredor de 'Alzheimer, memoria e literatura', unha proposta que convida a reflexionar sobre os límites da lembranza e os territorios do esquecemento, conectando ciencia, experiencia e creación.

Xa pola tarde, a partir das 19.00 horas, a palabra tomará o espazo público coa lectura do 'Manifesto do Día Mundial da Poesía' a cargo de Olga Novo desde o balcón do Teatro Principal. Baixo o lema “Agora pecha os ollos e respira”, a autora propón unha chamada á conciencia do presente a través da memoria, nun texto que serve como limiar simbólico do festival.

A continuación, ás 19.15 horas, dará comezo no interior do teatro o recital inaugural 'Son nove e non van ser dez', precedido por unha acción de tránsito colectivo conducida polos regueifeiros Lupe Blanco e Manolo Maseda, que acompañarán o público desde a rúa ata a sala. O recital reunirá voces diversas da poesía contemporánea, como Andrea Nunes Brións, Simon Ó Faoláin, Elsa Moreno e Cristal Méndez Queizán, nunha sesión que combina oralidade, performance e experimentación.

Deste xeito, o 'Respira!' pon en marcha unha nova edición que, durante catro días, converterá Compostela nun laboratorio vivo de pensamento poético, no que a memoria se activa non só como tema, senón como experiencia compartida entre artistas e público.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

