Mariscadores de Noia retiran 12 toneladas de marisco muerto tras los temporales y dan por perdida la campaña

Decenas de mariscadores de Noia recorren a pie la playa de Testal retirando las toneladas de bivalvo muerto y conchas vacías a consecuencia de las lluvias de principios de año Elena Fernández / Europa Press

Mariscadores de la ría de Noia (A Coruña) han retirado unas 12 toneladas de marisco muerto, principalmente almeja y berberecho, durante las tareas realizadas este miércoles tras los temporales del invierno.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la agrupación de marisqueo a pie en Noia, Quico Pérez, explica que en estos trabajos han participado entre 50-60 personas, especialmente en la entrada de la zona de O Cuncheiro.

Recuerda que el pasado 4 de marzo ya retiraron otras 17 toneladas que se suman a las de este miércoles. Tienen previsto continuar trabajos en próximos días. "Queda mucha concha tanto en la orilla, en zona de pleamar como en la entrada, pero ahí igual podemos meter la maquinaria", afirma. Observarán en las mareas vivas dentro de 15 días si hay exceso de conchas para volver a retirarlas.

Los mariscadores de Noia tenían previsto abrir en marzo la campaña, pero con "las lluvias de enero y febrero se hicieron los muestreos y murió el 90% del berberecho, el 60% de almeja japónica y el 95% de babosa". Así, que dan por "imposible" trabajar en marzo y abril.

Explica que actualmente son cerca de 400 mariscadores a pie en Noia y "están esperando que la Consellería les dé el cierre por fuerza mayor" para poder pedir el cese de actividad. Así, tienen pensado "regresar en octubre si se puede". "No soy muy optimista", concluye.