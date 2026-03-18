Mariscadores de Noia retiran 12 toneladas de marisco muerto tras los temporales y dan por perdida la campaña
El sector prevé no trabajar hasta otoño tras la mortandad de hasta el 90% del berberecho y reclama el cierre por fuerza mayor para acceder a ayudas
Mariscadores de la ría de Noia (A Coruña) han retirado unas 12 toneladas de marisco muerto, principalmente almeja y berberecho, durante las tareas realizadas este miércoles tras los temporales del invierno.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la agrupación de marisqueo a pie en Noia, Quico Pérez, explica que en estos trabajos han participado entre 50-60 personas, especialmente en la entrada de la zona de O Cuncheiro.
Recuerda que el pasado 4 de marzo ya retiraron otras 17 toneladas que se suman a las de este miércoles. Tienen previsto continuar trabajos en próximos días. "Queda mucha concha tanto en la orilla, en zona de pleamar como en la entrada, pero ahí igual podemos meter la maquinaria", afirma. Observarán en las mareas vivas dentro de 15 días si hay exceso de conchas para volver a retirarlas.
Los mariscadores de Noia tenían previsto abrir en marzo la campaña, pero con "las lluvias de enero y febrero se hicieron los muestreos y murió el 90% del berberecho, el 60% de almeja japónica y el 95% de babosa". Así, que dan por "imposible" trabajar en marzo y abril.
Explica que actualmente son cerca de 400 mariscadores a pie en Noia y "están esperando que la Consellería les dé el cierre por fuerza mayor" para poder pedir el cese de actividad. Así, tienen pensado "regresar en octubre si se puede". "No soy muy optimista", concluye.