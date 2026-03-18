La USC acoge una sesión científica sobre enfermedades raras con expertos, pacientes y profesionales sanitarios

Facultad de Farmacia de la USC, donde se celebra la sesión sobre enfermedades raras Archivo

La Universidad de Santiago de Compostela acoge este miércoles una sesión científica centrada en los retos de las enfermedades raras, en un encuentro organizado por la Real Academia de Farmacia de Galicia (RAFG) en colaboración con la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC).

La jornada, titulada ‘Lo común de las enfermedades raras’, reunirá en la Facultad de Farmacia a representantes de pacientes, expertos en investigación biomédica y profesionales del ámbito farmacéutico para abordar los avances en diagnóstico, tratamiento y atención integral de estas patologías.

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El acto comenzará a las 19.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Farmacia con la intervención de la directora sociosanitaria de FEGEREC, Carmen López, que abordará qué son las enfermedades raras y cómo afectan a los pacientes, poniendo el foco en la importancia de integrar su voz en la investigación y en la atención sanitaria.

A continuación, el catedrático de Medicina Legal de la USC y académico de la RAFG, Ángel Carracedo, analizará los aspectos genéticos y la detección de estas patologías. La sesión se cerrará con la intervención de la jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del CHUS, Irene Zarra, quien expondrá las herramientas farmacoterapéuticas disponibles en este ámbito.

El encuentro estará moderado por la catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y secretaria de la RAFG, Carmen Álvarez Lorenzo.

La sesión podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube de la USC, ampliando así su alcance más allá del ámbito presencial.