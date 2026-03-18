La Cámara de Santiago activa ayudas de hasta el 60% para digitalizar y modernizar pymes
Las solicitudes ya pueden presentarse y se concederán por orden de llegada hasta el 31 de mayo
La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de los programas Pyme Innova y Pyme Digital, dirigidas a impulsar la innovación y la digitalización de pequeñas y medianas empresas de su demarcación.
Estas líneas permitirán a las empresas beneficiarias financiar hasta el 60% de sus inversiones, tanto en el desarrollo de soluciones innovadoras como en la implantación de herramientas digitales, en el marco de programas cofinanciados con fondos europeos.
Plazo abierto y ayudas por orden de llegada
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2026. El programa Pyme Innova puede solicitarse desde el 16 de marzo, mientras que Pyme Digital abrió su convocatoria el día 17.
La concesión de las ayudas se realizará por estricto orden de presentación, por lo que las empresas interesadas deberán agilizar los trámites si quieren optar a estos fondos. Las solicitudes se gestionan a través de la sede electrónica de la Cámara.
Hasta 7.000 euros para proyectos de innovación y digitalización
Ambos programas se desarrollan en dos fases. En una primera etapa, sin coste para la empresa, se realiza un diagnóstico personalizado del nivel de innovación o digitalización.
Posteriormente, en la fase de implantación, las empresas podrán ejecutar las mejoras propuestas y acceder a ayudas que cubren el 60% de inversiones de hasta 7.000 euros, siempre mediante proveedores externos.
Las convocatorias están dirigidas a pymes y autónomos de la demarcación de la Cámara que cuenten con una facturación mínima de 100.000 euros en el último año y estén dados de alta en el censo del IAE antes del 1 de enero de 2024.