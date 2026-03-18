Heces, preservativos y un ascensor fuera de control: la surrealista escena documentada en un edificio del Ensanche

Indignación en Santiago por un ascensor convertido en foco de suciedad extrema Salseo USC

Lo que parecía una simple anécdota escatológica ha terminado convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de las últimas horas en Santiago. Un portal del Ensanche se ha visto envuelto en una escena difícil de explicar y aún más de justificar, tras aparecer restos de preservativos usados, fluidos y heces en el ascensor y zonas comunes del edificio.

Un elevador convertido en lo que nunca debió ser

La historia, compartida por un usuario a la conocida cuenta Salseo USC, describe una situación que roza lo surrealista. En el interior del ascensor aparecieron envoltorios de preservativos, preservativos utilizados, restos de fluidos corporales y heces adheridas a la pared, a lo que se sumaba suciedad visible en distintas superficies.

Como si no fuera suficiente, el episodio fue más allá del propio ascensor: en el portal del edificio también se detectaron heces de mayor dimensión, elevando el nivel de indignación vecinal a cotas poco habituales incluso para historias virales como esta.

Las heces encontradas en el portal del edificio Salseo USC

Ante la situación, los vecinos optaron por una respuesta directa —y poco diplomática—: dejar mensajes en las zonas comunes dirigidos al autor o autores de los hechos.

Notas colocadas por los vecinos en el portal para exigir responsabilidades tras los hechos Salseo USC

En ellos, advierten de que saben lo ocurrido y exigen responsabilidades, en un tono que refleja el hartazgo de quienes, más que convivir, parecen estar lidiando con situaciones propias de otro contexto muy distinto al de una comunidad de vecinos.

Redes sociales: entre el asombro y la crítica

La publicación en Salseo USC no tardó en viralizarse. Los comentarios, lejos de tomárselo a broma, se traducen de forma generalizada a una dura crítica del incivismo y la falta de respeto que a menudo tiene lugar en espacios compartidos.

Entre la incredulidad y el rechazo, muchos usuarios coinciden en que este tipo de comportamientos no solo deterioran la convivencia, sino que también reflejan una preocupante normalización de conductas inapropiadas en entornos residenciales.

Más que una anécdota: un problema de fondo

Detrás del componente viral y casi esperpéntico del caso, subyace una cuestión más seria: los límites del uso de los espacios comunes y el respeto entre vecinos.

La presencia de residuos biológicos en un entorno compartido no solo resulta desagradable, sino que plantea riesgos higiénicos evidentes y obliga a la comunidad a asumir las consecuencias de comportamientos individuales.