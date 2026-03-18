'Galibone', el avance desarrollado con participación de la USC que promete revolucionar la cirugía ósea

Mario Pérez-Sayáns durante su intervención en Expodental 2026 Cedida

El investigador de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), Mario Pérez-Sayáns, ha presentado en Madrid los resultados clínicos de 'Galibone+', un innovador biomaterial para regeneración ósea desarrollado tras años de investigación.

La presentación tuvo lugar en el marco de Expodental 2026, uno de los principales encuentros del sector odontológico, donde el investigador compostelano expuso los resultados de un ensayo clínico que avalan la eficacia y seguridad del producto en humanos.

'Galibone+' es un producto sanitario de clase III que combina fosfato beta-tricálcico, hidroxiapatita y un principio activo farmacológico, diseñado para favorecer la regeneración del tejido óseo.

Según explicó Pérez-Sayáns, este biomaterial presenta un alto potencial en distintos ámbitos clínicos, especialmente en procedimientos de regeneración ósea, preservación alveolar, tratamiento de defectos óseos y cirugía implantológica.

El investigador destacó que el proyecto constituye un ejemplo de investigación traslacional, en la que los resultados obtenidos en el laboratorio avanzan hacia su aplicación real en pacientes.

Un proyecto impulsado desde Santiago

El desarrollo de 'Galibone+' se llevó a cabo en el marco de un consorcio formado por la USC, la Universidad de Murcia y la empresa Galimplant, con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El proyecto estuvo liderado por Pérez-Sayáns junto a Fabio Camacho Alonso, combinando distintas fases de investigación para garantizar la validez del biomaterial.

El proceso de desarrollo incluyó estudios fisicoquímicos para analizar la composición y estabilidad del material, así como ensayos biológicos en laboratorio para evaluar su biocompatibilidad y capacidad de interacción con células implicadas en la regeneración ósea.

Posteriormente, se realizaron pruebas en modelo animal que permitieron analizar su integración en el tejido y su respuesta biológica en condiciones próximas a la práctica clínica.

Finalmente, el biomaterial fue evaluado en un ensayo clínico aleatorizado y ciego en humanos, utilizando un modelo de terceros molares incluidos, lo que permitió analizar su comportamiento en un entorno controlado y obtener evidencia sólida sobre su potencial terapéutico.