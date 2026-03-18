El PSOE no apoyará los presupuestos de Santiago para 2026 y presiona al Gobierno para que incorpore sus propuestas

Gumersindo Guinarte y Marta Abal Cedida

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha avanzado que no votará a favor de los presupuestos municipales de 2026 en su estado actual, condicionando su posición final a la incorporación efectiva de sus propuestas por parte del Gobierno local.

El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, defendió que el documento presentado no responde a las demandas trasladadas durante la negociación.

“No son nuestros presupuestos”, afirmó, subrayando que el grupo trasladó un conjunto de propuestas “exigentes” basadas en las necesidades detectadas en la ciudad, muchas de ellas urgentes.

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Aunque algunas fueron recogidas, otras no se asumieron como compromiso político, lo que lleva al PSOE a rechazar el proyecto en su forma actual. Aun así, Guinarte señaló que el escenario sigue abierto y que la decisión definitiva dependerá del grado de aceptación de sus planteamientos.

Críticas a la falta de ambición y al recorte en inversiones

Por su parte, la concejala Marta Abal calificó el proyecto como “poco ambicioso y nada transformador”, pese a que asciende a 148 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia de la ciudad.

Abal puso el foco en el capítulo de inversiones, que considera insuficiente, con una reducción cercana al 50% respecto a 2025, situándose en el nivel más bajo de los últimos años.

Los socialistas también alertan de una gestión deficiente de los fondos europeos. Según Abal, el Gobierno municipal solo ha consignado alrededor de 725.000 euros de los 8,7 millones concedidos a través de los fondos EDIL, lo que podría poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos europeos y la captación de nuevas ayudas.

Dudas sobre la viabilidad económica

El grupo socialista cuestiona además la falta de rigor en las previsiones económicas, señalando que el proyecto se apoya en ingresos que consideran poco realistas, como una estimación de más de cinco millones de euros en multas cuando la recaudación real es inferior.

También advierten de posibles incumplimientos legales en materia de horas extraordinarias y ponen en duda la viabilidad de crear una empresa pública de vivienda en 2026, debido a las limitaciones del actual plan económico-financiero.

Guinarte insistió en que el PSOE no participará en ninguna alternativa de gobierno y advirtió de que, si los presupuestos no salen adelante, la responsabilidad recaerá en el Ejecutivo municipal liderado por Goretti Sanmartín.

El grupo socialista mantiene así su posición a la espera de posibles cambios en el documento, insistiendo en que solo apoyará las cuentas si se incorporan de forma real sus propuestas.