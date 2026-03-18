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Santiago de Compostela

El polígono del Tambre refuerza su apoyo a empresas y startups con un acuerdo con Banco Sabadell

El convenio busca facilitar soluciones financieras en condiciones especiales y potenciar la competitividad del tejido empresarial compostelano

Eladio Lois
Eladio Lois
18/03/2026 07:47
Firma del convenio entre la Asociación Área Empresarial del Tambre y Banco Sabadell
Firma del convenio entre la Asociación Área Empresarial del Tambre y Banco Sabadell
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La Asociación Área Empresarial del Tambre y Banco Sabadell han firmado este martes un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas del entorno empresarial compostelano, con especial atención al Biopolo Sionlla.

El acuerdo fue suscrito en el Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas por el presidente de la Asociación, José Fernández Alborés, y el director regional Galicia Norte de Banco Sabadell, David Martís Sánchez, en un acto en el que también visitaron las instalaciones y laboratorios del Biopolo.

Soluciones financieras para empresas y startups

El convenio tiene como objetivo principal difundir el catálogo de soluciones financieras de la entidad bancaria entre las empresas asociadas y los emprendedores del área, que podrán acceder a estas herramientas en condiciones especiales.

La iniciativa pretende favorecer tanto la actividad empresarial como el talento emprendedor, con servicios que abarcan desde la gestión diaria de las empresas hasta financiación, negocio internacional o productos específicos para startups, scaleups y compañías tecnológicas.

Además, el acuerdo refuerza el respaldo de Banco Sabadell al ecosistema empresarial del Biopolo Sionlla, consolidando su apuesta por el desarrollo del sector biotecnológico en Santiago. 

Difusión a través de la red empresarial del Tambre

La información sobre estas soluciones financieras se trasladará a las empresas a través de la página web de la Asociación y mediante comunicaciones directas por correo electrónico. Asimismo, Banco Sabadell participará en eventos y jornadas organizadas por el colectivo empresarial para dar a conocer sus servicios.

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